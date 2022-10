FIFA 23 TOTW 5: Vlahović e Barella nella Squadra della Settimana 5

Puntuale come ogni mercoledì, EA Sports ha messo a disposizione una nuova Squadra della Settimana in FIFA 23 Ultimate Team. Scopriamo assieme i giocatori selezionati (e i loro rating) per il Team of the Week 5.

Questa settimana ci sono ben quattro giocatori provenienti dai campionati italiani. Nell'undici titolare hanno trovato posto Nicolò Barella dell'Inter (87) e Dušan Vlahović della Juventus (86), mentre tra i sostituti e le riserve figurano Guglielmo Vicario dell'Empoli (82) e, direttamente dalla Serie B, Luca Tremolada del Modena (76). La palma di migliore della squadra spetta tuttavia e Neymar Jr del Paris Saint-Germain, che sfoggia una carta con OVR 90.

FIFA 23 Ultimate Team | Squadra della Settimana 5

Undici Titolare

GK: David Soria (Getafe) - 84

CB: Joe Gomez (Liverpool) - 84

LB: Reinildo (Atletico Madrid) - 82

CB: Fabian Schar (Newcastle United) - 81

CAM: Neymar Jr (Paris Saint-Germain) - 90

CM: Toni Kroos (Real Madrid) - 89

CM: Nicolò Barella (Inter) - 87

CAM: Leroy Sané (Bayern Monaco) - 84

LW: Martin Terrier (Rennes) - 84

ST: Dušan Vlahović (Juventus) - 86

ST: Marcus Thuram (Borussia Monchengladbach) - 84 - Featured TOTW

Sostituti e riserve

GK: Guglielmo Vicario (Empoli) - 82

RWB: Silas Katompa Mvumpa (VfB Stuttgart) - 81

CDM: William Carvalho (Real Betis) - 83

RM: Jesper Lindstrom (Frankfurt) - 81

CDM: Luiz Gustavo (Al Nassr) - 81

ST: Jonathan David (Lille) - 82

RW: James Forrest (Celtic) - 79

GK: Gonzalo Marinelli (Tigre) - 78

CB: Youssouf Ndayishimiye (Basaksehir) - 79

CAM: Luca Tremolada (Modena) - 76

ST: Junior Adamu (RB Salzburg) 77

ST: Dimitri Petratos (ATK Mohun Bagan) - 75

I calciatori della Squadra della Settimana 5 si trovano già nei pacchetti di FIFA 23 Ultimate Team, dove rimarranno fino a mercoledì 26 ottobre. Nel caso ve lo foste perso, segnaliamo che da ieri è disponibile anche il primo pacchetto gratis di FIFA 23 per gli abbonati a Prime Gaming : include anche