FIFA 23 TOTW 6: un super Mbappé guida la nuova Squadra della Settimana di FUT

Puntualissima come ogni mercoledì, anche oggi è arrivata una nuova Squadra della Settimana nei pacchetti di FIFA 23 Ultimate Team. Scopriamo assieme i 23 calciatori selezionati da EA Sports per far parte del Team of the Week numero 6.

A spiccare nella sesta Squadra della Settimana è Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain: l'uomo copertina di FIFA 23, nonché autore di due dei sette gol rifilati dalla squadra parigina al povero Maccabi Haifa durante l'ultimo turno di Champions League, s'è guadagnato una carta con OVR 92. Il resto del team non è da meno in quanto a prestigio: tra i tanti figurano campioni del calibro di Matthijs de Ligt, Casemiro, Lautaro Martínez, Antoine Griezmann e Alexandre Lacazette. Menzione d'onore per il nostro Vincenzo Grifo, l’italiano con più gol in Bundesliga (più di Luca Toni!).

FIFA 23 Ultimate Team | Squadra della Settimana 6

Undici titolare

GK: Odisseas Vlachodimos (Benfica) - 84

CB: Matthijs de Ligt (Bayern Monaco) - 86

LB: Adam Marusic (Lazio) - 82

RB: Timothy Castagne (Leicester City) - 84

CDM: Casemiro (Manchester United) - 90

CM: Jude Bellingham (Borussia Dortmund) - 86

CM: Steven Berghuis (Ajax) - 84

CAM: Vincenzo Grifo (Friburgo) - 84

ST: Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) - 92

ST: Lautaro Martínez (Inter) - 87

RW: Ousmane Dembéle (Barcellona) - 85

Sostituti e Riserve

GK: Dean Henderson (Nottingham Forest) - 82

CB: Florian Lejune (Rayo Vallecano) - 81

CM: Adrien Rabiot (Juventus) - 83

CAM: Brahim Diaz (Milan) - 82

LM: Denis Bouanga (LAFC) - 81

ST: Antoine Griezmann (Atletico Madrid) - 85

ST: Alexandre Lacazette (Lione) - 84

RM: Manuel Palacios (Seongnam) - 76

LM: Doru Popadiuc (Chindia) - 74

RW: Romain Del Castillo (Brest) - 79

ST: Tom Bradshaw (Millwall) - 77

ST: Renzo Lopez (Central Cordoba) - 76

I calciatori della Squadra della Settimana 6 sono già disponibili nei pacchetti di FIFA 23 Ultimate Team, dove rimarranno per una settimana intera. Prima di ritornare in-game, vi consigliamo tuttavia di leggere il nostro resoconto sul FIFA Women's Football Summit.