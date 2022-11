FIFA 23 TOTW 7: ci sono Osimhen e Candreva nella nuova Squadra della Settimana di FUT

Puntuale come ogni mercoledì, EA Sports ha messo a disposizione di tutti i giocatori di FIFA 23 Ultimate Team una nuova Squadra della Settimana da collezionare. Ecco a voi tutti i calciatori selezionati per far parte del Team of the Week 7.

Questa settimana la rappresentanza proveniente dalla Serie A è molto ampia, con De Vrij dell'Inter, Osimhen del Napoli e Candreva della Salernitana ad occupare un posto dell'undici titolare, e Vlašić del Torino in panchina. Nessuno in ogni caso può competere con Mané del Bayern Monaco, di gran lunga il più forte del Team of the Week 7 con un OVR pari a 90. A seguire la rosa al completo.

FIFA 23 Ultimate Team | Squadra della Settimana 7

Undici Titolare

Kobel (Borussia Dortmund) - 85

De Vrij (Inter) - 86

Diogo Dalot (Manchester United) - 84

Tagliafico (Lione) - 84

Álex Moreno (Real Betis) - 83

Bentancur (Tottenham) - 86

Mané (Bayern Monaco) - 90

Candreva (Salernitana) - 83

Osimhen (Napoli) - 85

Vela (Los Angeles FC) - 84

Wilson (Newcastle) - 82

Sostituti e riserve

Meslier (Leeds) - 81

Yeray (Atletico Bilbao) - 83

Žulj (LASK) - 81

Olayinka (Slavia Praga) - 81

Vlašić (Torino) - 82

Batshuayi (Fenerbahçe) - 81

Openda (Lens) - 81

Josué (Legia Varsavia) - 79

Toivonen (Malmö) - 79

Burgstaller (Rapid Vienna) - 79

McGoldrick (Derby County) - 78

Cummings (Central Coast Mariners) - 76

I giocatori della Squadra della Settimana 7 possono già essere trovati nei pacchetti di FIFA 23 Ultimate Team, dove rimarranno fino a mercoledì 9 novembre. Per l'occasione sono stati aggiunti anche: Icardi del Galatasaray come Sfida Creazione Rosa della campagna Out of Position di FUT 23 (OVR 87 - LW/LM/CAM); Mor, Malli, Biraschi e Bruno Peres come Obiettivi Giocatore; Mama Baldé come Obiettivo Giocatore Silver Stars.

Lo sapete che EA Sports ha finalmente svelato la data di lancio dell'espansione gratis dei mondiali del Qatar per FIFA 23?