FIFA 23 TOTW 8: Salah, Bonaventura e tutti i calciatori della Squadra della Settimana

È di nuovo mercoledì e se siete giocatori di FIFA 23 sapete bene cosa significa: EA Sports ha appena messo a disposizione una nuova Squadra della Settimana! Andiamo alla scoperta di tutti i campioni internazionali selezionati per far parte del Team of the Week 8.

A rappresentare la Serie A nell'undici titolare ci pensano Theo Hernández del Milan (86) e Bremer della Juventus (85), mentre in panchina siede Giacomo Bonaventura della Fiorentina (82), tra gli assoluti protagonisti della vittoria ai danni dell'Udinese nell'ultima uscita di campionato. Tutti gli altri campioni provengono dalle squadre straniere, a partire da un sensazionale Mohamed Salah del Liverpool con un OVR 92. Ecco a voi la squadra al gran completo.

FIFA 23 Ultimate Team | Squadra della Settimana 8

Undici Titolare

Trapp - 88 - Eintracht Francoforte

Hernández - 86 - Milan

Trippier - 86 - Newcastle

Bremer - 85 - Juventus

Gabriel - 84 - Arsenal

Maddison - 86 - Leicester

Ávila - 82 - Osasuna

Belaïli - 84 - Ajaccio

Salah - 92 - Liverpool

Diaby - 86 - Bayer Leverkusen

Onuachu - 82 - Genk

Sostituti e riserve

Schmeichel - 85 - Nizza

David López - 81 - Girona

Golovin - 82 - Monaco

Pléa - 82 - Borussia Mönchengladbach

Bonaventura - 82 - Fiorentina

Edwards - 82 - Sporting

Icardi - 81 - Galatasaray

McCarthy - 74 - Los Angeles FC

Waters - 70 - Barrow

Gutkovskis - 76 - Raków Częstochowa

Rômulo - 76 - Vasco da Gama

Doyle - 75 - St Patrick's Athletic

I calciatori della Squadra della Settimana 8 sono già disponibili nei pacchetti di FIFA 23 Ultimate Team, dove rimarranno fino alle 19:00 di mercoledì 16 novembre. Già che ci siamo, segnaliamo che di recente sono stati messi a disposizione gli upgrade Road to the Knockouts in FUT 23, mentre oggi ha debuttato l'aggiornamento gratis dei mondiali del Qatar.