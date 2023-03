FIFA 23 TOTW: Berardi e Rabiot guidano la Squadra della Settimana 20

Che mercoledì sarebbe senza una nuova Squadra della Settimana di FIFA 23 Ultimate Team? Mentre attendiamo il calcio d'inizio del match di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte, facciamo la conoscenza dei giocatori selezionati per far parte del Team of the Week numero 20.

FIFA 23 Ultimate Team | Squadra della Settimana 20

A rappresentare più che degnamente la nostra Serie A ci pensano Adrien Rabiot della Juventus e Domenico Berardi del Sassuolo, entrambi selezionati per l'Undici Titolare. Con il suo 88 l'attaccante italiano risulta essere anche il calciatore più forte della settimana, assieme a Jonathan David del Lille. Ecco a voi la squadra al gran completo. Si segnalano inoltre Gianluca Lapadula del Cagliari e Bartlomiej Dragowski dello Spezia tra i Sostituti e le Riserve.

Undici Titolare

Sergio Asenjo (Real Valladolid) - 84

Benjamin Pavard (Bayern Monaco) - 84

Kyle Walker-Peters (Southampton) - 87 (Featured)

Éder Militão (Real Madrid) - 87

Jean Aholou (Strasburgo) - 86 (Featured)

Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund) - 87

Mateo Kovačić (Chelsea) - 87

Adrien Rabiot (Juventus) - 86

Domenico Berardi (Sassuolo) - 88

Jonathan David (Lille) - 88

Ikoma Lois Openda (Lens) - 87

Sostituti e riserve

Bartlomiej Dragowski (Spezia) - 83

Arthur Masuaku (Besiktas) - 83

David Neres (Benfica) - 84

Iago Aspas (Celta Vigo) - 87

Leandro Trossard (Arsenal) - 85

Denis Bouanga (LAFC) - 85

Xavi Simons (PSV) - 84

Ki-Jana Hoever (Stoke City) - 80

Craig Goodwin (Adelaide United) - 83

Gianluca Lapadula (Cagliari) - 82

Fashion Sakala (Rangers) - 81

Haji Wright (Antalyaspor) - 80

I calciatori della Squadra della Settimana 20 sono già disponibili nei pacchetti di FIFA 23 Ultimate Team, dove rimarranno fino alle 19:00 di mercoledì 22 marzo. Prosegue, intanto, la campagna di Fantasy FUT, che ha portato il fantacalcio in Ultimate Team.