FIFA 23 TOTW: disponibile la Squadra della Settimana 3 con Leão e Milinković-Savić

È disponibile sul mercato da meno di sette giorni, eppure FIFA 23 ha già dato il benvenuto alla terza Squadra della Settimana: scopriamo assieme quali sono i calciatori che si sono guadagnati una carta speciale grazie alle loro prestazioni nei più importanti campionati del mondo.

Sono ben tre i calciatori militanti in Serie A ad essersi guadagnati un posto nell'undici titolare: stiamo parlando di Chris Smalling della Roma (84), Sergej Milinkovic-Savic della Lazio (87) e Rafael Leão del Milan (86). Per quanto riguarda i campioni esteri, non stupisce affatto la presenza del "vichingo" Erling Haaland del Manchester City (89), che ha rifilato una tripletta al Manchester United nell'ultima uscita di campionato.

FIFA 23 | Squadra della Settimana 3

Undici Titolare

GK: Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) - 87

CB: Chris Smalling (AS Roma) - 84

LWB: Jonathan Clauss (Marseille) - 83

RB: Oscar De Marcos (Athletic Club) - 81

CM: Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) - 87

LM: Timo Werner (RB Liepzig) - 84

RM: James Maddison (Leicester City) - 84

CAM: Jamal Musiala (Bayern Munich) - 84

ST: Erling Haaland (Manchester City) - 89

ST: Wissam Ben Yedder (AS Monaco) - 86

LW: Rafael Leão (Milan) - 86

Potete scoprire la lista completa dei calciatori della Squadra della Settimana 3, inclusi i sostituti e le riserve, nell'immagine allegata in calce a questa notizia. Le carte sono già disponibili nei pacchetti, dove rimarranno per un'intera settimana, fino alla 19:00 di mercoledì 12 ottobre. Già che ci siamo, vi segnaliamo che FIFA 23 ha appena ricevuto il Title Update 1, sia su PC che su console.