FIFA 23 TOTW 2: il gioco non è ancora uscito ma c'è già un'altra Squadra della Settimana

Ufficialmente, FIFA 23 non è ancora uscito, tuttavia gli abbonati a EA Play, EA Play Pro e Xbox Game Pass Ultimate, oltre agli acquirenti della Ultimate Edition, hanno già ottenuto l'accesso al gioco. A loro è quindi dedicata la Seconda Squadra della Settimana di Ultimate Team, già disponibile nei pacchetti.

Il Team of the Week 2 di FUT 23 vanta un'ampia rappresentanza di calciatori militanti in Serie A, a partire dall'estremo difensore, Wojciech Szczesny della Juventus (87). In campo ci sono Olivier Giroud del Milan (84) e Hirving Lozano del Napoli, mentre tra i sostituti e le riserve figurano Giacomo Raspadori del Napoli (82) e Eldor Shomurodov della Roma (84). Ecco a voi la compagine al gran completo, che vanta anche campioni del calibro di Modric e Salah.

FIFA 23 Ultimate Team | Squadra della Settimana 2

Undici titolare

GK: Wojciech Szczesny 86→87 (Juventus)

CB: Marquinhos 88→89 (PSG)

CB: Willi Orban 82→84 (RB Leipzig)

CB: Manuel Akanji 81→84 (Man City)

RB: Diogo Dalot 78→82 (Man United)

CM: Luka Modric 88→89 (Real Madrid)

CM: Christian Eriksen 82→84 (Manchester United)

RW→RM: Mohamed Salah 90→91 (Liverpool)

CAM→ST: Kai Havertz 84→86 (Chelsea)

ST: Olivier Giroud 82→84 (Milan)

RW→LW: Hirving Lozano 81→84 (Napoli)

Sostituti e riserve

GK: Remko Pasveer 75→81 (Ajax)

CB→LB: Dávid Hancko 77→81 (Feyenoord)

RM: Bertrand Traoré 76→81 (Başakşehir)

CM→CDM: Seko Fofana 81→84 (RC Lens)

CF→ST: Giacomo Raspadori 79→82 (Napoli)

ST: Aleksandar Mitrovic 78→82 (Fulham)

ST: Eldor Shomurodov 75→84 (Roma) (Featured TOTW)

LB: Nicușor Bancu 70→78 (Univ. Craiova)

LB: Viljormur Davidsen 62→72 (Helsingborgs IF)

CAM: Themba Zwane 74→80 (Mamelodi Sundowns)

ST→CAM: Jevani Brown 65→75 (Exeter City)

LM→ST: Gerson Rodrigues 72→79 (Al-Wehda FC)

I calciatori della Squadra della Settimana 2 di Ultimate Team rimarranno nei pacchetti per una settimana intera, ossia fino alle 19:00 di mercoledì 5 ottobre. Il lancio ufficiale del gioco, ricordiamo, è invece previsto per venerdì 30 settembre, intanto potete già leggere la nostra freschissima recensione di FIFA 23.