FIFA 23 TOTW: Osimhen si fa largo nella Squadra della Settimana 21 a suon di testate

Immancabile come ogni mercoledì è arrivata una nuova Squadra della Settimana nei pacchetti di FIFA 23 Ultimate Team. Scopriamo assieme i 23 calciatori selezionati da EA Sports per far parte della ventunesima iterazione del Team of the Week.

La Serie A contribuisce alla compagine settimanale con due calciatori. Il primo è Victor Osimhen del Napoli, che ha contribuito al sonoro 4-0 rifilato al Torino nell'ultima uscita di campionato con ben due gol di testa. Con un OVR una velocità pari a 95 e un rating complessivo di 88, risulta essere tra i migliori della settimana. Mattia Zaccagni della Lazio, che ha deciso il derby con la Roma di sabato scorso, è invece stato incluso tra i sostituti con un OVR di 84.

FIFA 23 Ultimate Team | Squadra della Settimana 21

Undici titolare

Steve Mandanda (Rennes) - 87

Pervis Estupinan (Brighton and Hove Albion) - 84

Guillermo Maripan (Monaco) - 84

Lutsharel Geertrida (Feyenoord) - 83

Frenkie de Jong (Barcellona) - 88

Douglas Luiz (Aston Villa) - 88

Victor Tsygankov (Girona) - 88

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) - 87

Victor Osimhen (Napoli) - 88

Sebastian Haller (Borussia Dortmund) - 85

Bukayo Saka (Arsenal) - 85

Sostituti e riserve

Frederik Ronnow (Union Berlin) - 83

Gerzino Nyamsi (Strasburgo) - 83

Andrej Kramaric (Hoffenheim) - 85

Thiago Almada (Atlanta United) - 86

Tim Kleindienst (Heidenheim) - 85

Nathan Tella (Burnley) - 84

Mattia Zaccagni (Lazio) - 84

Matthew Pollock (Aberdeen) - 79

Dimitri Petratos (ATK Mohun Bagan) - 83

Charlie Austin (Swindon Town) - 81

Cedric Itten (Young Boys) - 81

Amor Layouni (Western Sydney Wanderers) - 79

I calciatori del Team of the Week 21 sono già disponibili nei pacchetti di FIFA 23 Ultimate Team, dove rimarranno per un'intera settimana fino alle 19:00 di mercoledì 29 marzo. Ad affiancarli, ricordiamo, ci sono i FUT Ballers, dei Fuoriclasse potenziabili mediante Sfide Creazione Rosa e Obiettivi.