FIFA 23 TOTW: torna il Team of the Week, ecco la Squadra della Settimana 10

Dopo una lunga pausa, resasi necessaria a causa dello stop dei campionati imposto dalla Coppa del Mondo in Qatar, è finalmente tornata la campagna più famosa di FUT: scopriamo assieme tutti i calciatori selezionati da EA Sports per far parte della decima Squadra della Settimana di FIFA 23 Ultimate Team.

Il campionato di calcio italiano è ripartito solamente oggi, dunque non stupisce affatto l'assenza totale di calciatori militanti in Serie A. A guidare il Team of the Week 10 di FUT 23 ci pensano dunque i campioni di squadre straniere come come Atletico Madrid, Arsenal e Porto, come Griezmann (87), Ødegaard (88) e Taremi (87).

FIFA 23 | Team of the Week 10

Undici titolare

Ledesma (Cadice) - 86

Pau Torres (Villareal) - 86

Shaw (Manchester United) - 84

Nuno Santos (Sporting Lisbona) - 84

Ødegaard (Arsenal) - 88

Ricardo Horta (Braga) - 85

Caqueret (Lione) - 84

Douglas Luiz (Aston Villa) - 87

Griezmann (Atletico Madrid) - 87

Taremi (Porto) - 87

Openda (Lens) - 85

I calciatori della Squadra della Settimana 10 sono già tutti disponibili nei pacchetti di FIFA 23 Ultimate Team, dove rimarranno per una settimana esatta, fino alle 19:00 di mercoled1 11 gennaio.

Già che ci siamo, ne approfittiamo per ricordarvi che nei pack di FUT 23 ci sono anche le carte del Team 2 dei Jolly Invernali, calciatori che godono di una serie di aggiornamenti permanenti ispirati alle campagne del passato, presente o futuro di FUT. Ad affiancarli ci sono i Gettoni Jolly Invernali, che possono essere riscattati entro il 13 gennaio in cambio di ricompense come pacchetti, giocatori a scelta o il primo giocatore Jolly invernali.