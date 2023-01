FIFA 23 TOTY: il 12° uomo, le Menzioni d'Onore e tutta la Squadra dell'Anno sono nei pack!

La campagna del Team of the Year di FIFA 23, che sta animando la modalità Ultimate Team in queste prime settimane dell'anno, è arrivata al suo clou: nelle scorse ore, EA Sports ha annunciato il Dodicesimo Uomo, scelto grazie ad un sondaggio tra i giocatori, e ha lanciato nei pacchetti le Menzione d'Onore, ossia i migliori degli esclusi.

Il Team of the Year con il Dodicesimo Uomo

I giocatori di FIFA 23 Ultimate Team hanno deciso: mediante il sondaggio in-game, la comunità di gioco ha scelto Erling Haaland come Dodicesimo Uomo del Team of the Year. L'attaccante norvegese del Manchester City ha così battuto la concorrenza del compagno di squadra João Cancelo e del centrocampista Federico Valverde del Real Madrid, aggiudicandosi una carta con OVR 96. Il "vichingo" è ora schierato assieme a tutti gli altri membri della Squadra dell'Anno all'interno dei pacchetti di FUT 23:

Thibaut Courtois (96) - Real Madrid

Achraf Hakimi (94) - Paris Saint-Germain

Éder Militão (94) - Real Madrid

Theo Hernández (94) - Milan

Virgil van Dijk (96) - Liverpool

Kevin De Bruyne (Manchester City) - 97

Luka Modrić (Real Madrid) - 96

Jude Bellingham (Borussia Dortmund) - 95

Lionel Messi (98) - Paris Saint-Germain

Karim Benzema (97) - Real Madrid

Kylian Mbappé (97) - Paris Saint-Germain

12° Uomo: Erling Haaland (96) - Manchester City

Menzioni d'Onore

Contestualmente al Dodicesimo Uomo, EA Sports ha anche annunciato e lanciato le Menzioni d'Onore, degli Oggetti Giocatore TOTY che celebrano i migliori calciatori esclusi dalla Squadra dell'Anno, come Kalidou Koulibaly del Chelsea e Harry Kane del Tottenham. Ecco la lista completa:

Harry Kane (92) - Tottenham Hotspur

Vinicious Jr. (91) - Real Madrid

João Cancelo (91) - Manchester City

Kalidou Koulibaly (91) - Chelsea

Pedri (90) - Barcellona

Federico Valverde (89) - Real Madrid

Bukayo (89) - Arsenal

Maignan (89) - Milan

Alphonso Davies (88) - Bayern Monaco

Nabil Fekir (88) - Betis

Gleison Bremer (87) - Juventus

Assieme ai calciatori sopramenzionati, EA Sports ha anche messo a disposizione. I calciatori della Squadra dell'Anno e le Menzioni d'Onore rimarranno nei pacchetti, giorno in cui terminerà la campagna TOTY e, se le previsioni sono corrette, comincerà quella dedicata alle Stelle del Futuro (Future Stars).