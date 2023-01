FIFA 23 TOTY: gli Attaccanti e il Team 1 delle Icone sono disponibili nei pacchetti

Dopo l'annuncio del Team of the Year di FIFA 23, la squadra con i calciatori più forti dell'anno scelti dagli stessi videogiocatori, la campagna più attesa dell'anno è finalmente entrata nel vivo: gli Attaccanti e la prima tornata di Icone sono ora disponibili nei pacchetti di FUT 23!

FIFA 23 Team of the Year | Gli Attaccanti

A dare il calcio d'inizio alla campagna Team of the Year di FIFA 23 ci pensano i campionissimi del reparto avanzato, il tridente dei sogni composto da Karim Benzema, Kylian Mbappé e Lionel Messi. I primi due sono stati premiati con uno strepitoso overall di 97, ma non possono nulla contro la pulce argentina e il suo sfavillante 98.

Lionel Messi (98) - Paris Saint-Germain

Karim Benzema (97) - Real Madrid

Kylian Mbappé (97) - Paris Saint-Germain

Gli Attaccanti del Team of the Year saranno disponibili nei pacchetti fino a domenica 22 gennaio, quando verranno sostituiti dai centrocampisti (Jude Bellingham, Kevin De Bruyne e Luka Modrić). Martedì 24 gennaio toccherà ai difensori (Achraf Hakimi, Éder Militão, Theo Hernández, Virgil van Dijk) e al portiere (Thibaut Courtois), mentre giovedì 26 gennaio verrà lanciato l'intero team in un colpo solo. Venerdì 27 gennaio, infine, verrà il turno della presentazione del dodicesimo uomo del TOTY.

FIFA 23 Team of the Year | Icone Team 1

Assieme agli Attaccanti, oggi 20 gennaio è stato lanciato anche il Team 1 delle Icone TOTY, che comprende quei giocatori iconici che, se fossero ancora in attività, si sarebbero senz'altro meritati un posto nella Squadra dell'Anno.

Ruud Gullit (94)

David Beckham (94)

Andrea Pirlo (93)

Javier Zanetti (93)

Robert Pirés (92)

Nemanja Vidić (91)

Il secondo Team delle Icone TOTY verrà messo a disposizione nei pacchetti di FIFA 23 Ultimate Team a partire