FIFA 23 TOTY: i Centrocampisti del Team of the Year sono disponibili nei pacchetti di FUT

Puntualissima come da attese, EA Sports ha lanciato i Centrocampisti del Team of the Year di FIFA 23 all'interno dei pacchetti di Ultimate Team, proseguendo dunque una delle campagna più attese e apprezzate dell'anno.

Dopo gli Attaccanti del TOTY, aggiunti ai pacchetti lo scorso venerdì, oggi domenica 22 gennaio è arrivato il turno del trio di centrocampisti composto da campioni del calibro di Kevin De Bruyne, Luka Modrić e Jude Bellingham, con il belga a svettare su tutti con la sua scintillante carta con overall pari a 97.

FIFA 23 Team of the Year | I centrocampisti

Kevin De Bruyne (Manchester City) - 97

Luka Modrić (Real Madrid) - 96

Jude Bellingham (Borussia Dortmund) - 95

I tre centrocampisti del Team of the Year di FIFA 23 rimarranno nei pacchetti di FUT per un periodo estremamente limitato, ossia fino alle 19:00 di martedì 24 gennaio, giorno in cui verranno sostituiti dal portiere Thibaut Courtois e dai difensori Achraf Hakimi, Éder Militão, Theo Hernández e Virgil van Dijk. Il calendario delle carte TOTY di FUT 23 prevede poi il lancio della Squadra dell'Anno al gran completo nella giornata di giovedì 26 gennaio e la presentazione del dodicesimo uomo venerdì 27 gennaio. Le votazioni per l'ultimo membro del Team of the Year cominceranno in-game domani 23 gennaio, con una rosa di candidati composta dal difensore del Manchester City João Cancelo, il centrocampista del Real Madrid Federico Valverde e l'attaccante del Manchester City Erling Haaland.

Vi ricordiamo che attualmente nei pacchetti ci sono anche i membri del Team 1 delle Icone TOTY, ossia ex calciatori che meriterebbero un posto nella Squadra dell'Anno se fossero ancora in attività, ed è disponibile Hugo Sánchez in versione 1989 (OVR 83) come Sfida Creazione Rosa Icone. Il debutto del Team 2 delle Icone TOTY è invece atteso per martedì 24 gennaio. Un calendario fitto di impegni, non c'è che dire!