FIFA 23 TOTW: c'è posto per Danilo e Bennacer nella Squadra della Settimana 11

Le settimane corrono veloci ed è già tempo di un nuovo Team of the Week in FIFA 23 Ultimate Team. Andiamo alla scoperta di tutti i calciatori (e i relativi rating) selezionati per far parte della Squadra della Settimana 11.

Son ben due i titolari provenienti dalla Serie A: Danilo della Juventus, che ha messo a segno il gol della vittoria contro l'Udinese nell'ultima uscita di campionato, e Bennacer del Milan, MVP del match disputato a San Siro contro la Roma. Degni di nota anche Abraham della squadra capitolina e Lazovic dell'Hellas Verona, che si sono guadagnati un posto tra i sostituti. Ecco a voi il team al gran completo.

FIFA 23 Ultimate Team | Squadra della Settimana 11

Undici Titolare

GK: Bernd Leno (Fulham) - 84

RB: Jules Koundé (Barcelona) - 87

CB: Fabian Schar (Newcastle) - 85

CB: Danilo (Juventus) - 87 (Featured TOTW)

CDM: Casemiro (Manchester United) - 91

CM: Parejo (Villarreal) - 88

LM: Marcos Javier Acuña (Siviglia) - 87

CDM: Ismael Bennacer (Milan) - 85

ST: Harry Kane (Tottenham) - 90

ST: Alexander Sørloth (Real Sociedad) - 87

ST: Anderson Talisca (Al Nassr) - 87 (Featured TOTW)

GK: Jasper Cillessen (NEC Nijmegen) - 84

CB: Sverrir Ingi Ingason (PAOK) - 83

CB: Sitya (Konyaspor) - 83

CDM: Ruben Alcaraz (Cadiz) - 83

RM: Solly March (Brighton and Hove Albion) - 83

ST: Tammy Abraham (Roma) - 85

CF: Darko Lazovic (Hellas Verona) 83

GK: Oliver Sail (Wellington Phoenix) - 81

RW: Joseph Paintsil (Genk) - 81

LW: Christos Albanis (FC Andorra) - 81

CF: Bartholomew Ogbeche (Hyderabad) - 81

ST: Kevin Nisbet (Hibernian) - 81

I calciatori della Squadra della Settimana numero 11 sono già disponibili nei pacchetti di FIFA 23 Ultimate Team, dove rimarrannoA far loro compagnia c'è il Team 1 dei Centurioni di FUT 23 , tra i quali spiccano Neymar Jr e Szczęsny. Proseguono intanto le votazioni per i TOTY di FIFA 23 Ultimate Team , ossia i migliori calciatori dell'anno: avete già scelto la vostra rosa ideale?