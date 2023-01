FIFA 23 TOTY, quando escono le carte del Team of the Year? Il calendario completo

La campagna Team of the Year di FIFA 23 è finalmente entrata nel vivo: dopo le votazioni e la presentazione della squadra, nella giornata di ieri 20 gennaio sono arrivate le prime carte TOTY nei pacchetti di FUT 23, ma questo rappresenta solamente l'inizio. Curiosi di scoprire quando verranno aggiunte le altre? Tirate fuori l'agenda e prendete nota!

FIFA 23 TOTY | Calendario delle uscite nei pacchetti di FUT

Team of the Year

Attaccanti : venerdì 20 gennaio 2023

: venerdì 20 gennaio 2023 Centrocampisti : domenica 22 gennaio 2023

: domenica 22 gennaio 2023 Difensori e portiere : martedì 24 gennaio 2023

: martedì 24 gennaio 2023 Team of the Year al completo : giovedì 26 gennaio 2023

: giovedì 26 gennaio 2023 Dodicesimo uomo: venerdì 27 gennaio 2023

Icone TOTY

Team 1 : venerdì 20 gennaio 2023

: venerdì 20 gennaio 2023 Team 2: martedì 24 gennaio 2023

N.B. L'orario di riferimento è sempre quello delle 19:00.

La campagna TOTY di FIFA 23 è ufficialmente cominciata nella giornata di ieri 20 gennaio con l'arrivo nei pacchetti degli attaccanti del Team of the Year (Karim Benzema 97, Kylian Mbappè 97 e Lionel Messi 98) e il Team 1 delle Icone TOTY (Ruud Gullit 94, David Beckham 94, Andrea Pirlo 93, Javier Zanetti 93, Robert Pirés 92 e Nemanja Vidić 91).

Nel giro di una settimana, arriveranno anche i centrocampisti (Jude Bellingham 95, Kevin De Bruyne 97 e Luka Modrić 96), i difensori (Achraf Hakimi 94, Éder Militão 94, Theo Hernández 94, Virgil van Dijk 96), il portiere (Thibaut Courtois 96) e il Team 2 delle Icone TOTY. A meno di stravolgimenti, quello che trovate qui sopra dovrebbe essere il calendario delle uscite.

La chiusura in grande stile sarà dunque affidata al dodicesimo uomo, le cui votazioni partiranno in-game alle ore 19:00 di lunedì 23 gennaio. Potrete scegliere fra tre differenti campioni, uno per ogni reparto in campo: il difensore Joao Cancelo del Manchester City, il centrocampista Federico Valverde del Real Madrid e l'attaccante Erling Haaland del Manchester City. Chi sceglierete? L'anno scorso venne votato Cristiano Ronaldo, campione portoghese che quest'anno non ha ottenuto alcun posticino nel TOTY.