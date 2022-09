FIFA 23: i trucchi per fare gol e segnare più facilmente

Come sottolineato nella nostra recensione di FIFA 23, il nuovo gioco calcistico di EA Sports offre una mole esemplare di contenuti e un gameplay in grado di intrattenere tutti i fan della serie. Se siete pronti a cominciare, ecco qualche dritta utile per andare in rete spesso e velocemente.

FIFA 23 come segnare più gol

A prescindere dal vostro stile di gioco, per segnare più facilmente è consigliabile portare fuori posizione gli avversari. Un ottimo modo per riuscirci è non avere alcuna fretta e, una volta ottenuto il possesso palla, mantenerlo il più a lungo possibile attraverso manovre poco rischiose e ben calcolate. Continuare a gestire il ritmo di gioco spostando l’azione lungo il campo risulta quindi fondamentale, così da esercitare pressione costante sull’avversario mentre si resta in attesa di errori che possano creare uno spiraglio.



Inoltre, sul lungo periodo, tenere il possesso del pallone permette ai vostri atleti di non affaticarsi quanto i rivali, fornendovi in questo modo un vantaggio consistente nell’esecuzione di cross e lanci filtranti. A proposito di meccaniche che risultano essere particolarmente efficaci in FIFA 23, soprattutto per prendere tempo o liberarsi dei difensori, vi segnaliamo anche la possibilità di fare finte premendo il tasto relativo al tiro seguito dal pulsante di passaggio. Inutile dire che esistono calciatori più o meno indicati per certe manovre: per questo motivo valutate attentamente i punti di forza del vostro team e cercate di sfruttarli in modo consistente.

In conclusione, per massimizzare ulteriormente le possibilità di segnare, vi consigliamo di non perdere la nostra guida alle tecniche di passaggio presenti in FIFA 23, che oltre a elencare i tipi di assist a disposizione svela quali sono i comandi attraverso cui è possibile eseguirli.