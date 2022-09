FIFA 23: i trucchi per passaggi perfetti senza errori

Come già visto nelle precedenti iterazioni del brand, anche FIFA 23 permette di eseguire una vasta gamma di passaggi differenti. Ecco l'elenco completo e i comandi da immettere rispettivamente su PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Passaggio normale

Si tratta di un passaggio a breve distanza che invia la palla a un compagno di squadra mantenendola rasoterra. Per effettuarlo è sufficiente premere il tasto X, A oppure B.

Passaggio teso

Un passaggio a terra molto rapido e più preciso del normale, ma complesso da gestire in fase di ricezione. Per effettuarlo è sufficiente premere i tasti R1 + X, RB + A oppure R + B.

Passaggio potente

Un passaggio a terra corto ma sferrato con forza, che vola basso e vicino al suolo per evitare intercettazioni. Per effettuarlo è sufficiente premere i tasti X + X, A + A oppure B + B.

Passaggio filtrante

Si tratta di un passaggio in avanti che punta a superare i difensori avversari. Per effettuarlo è sufficiente premere il tasto Triangolo, Y oppure X.

Passaggio filtrante potente

È un altro tipo di passaggio filtrante, più potente rispetto al normale. Per effettuarlo è sufficiente premere i tasti Triangolo + Triangolo, Y + Y oppure X + X.

Passaggio filtrante alto

L’ultimo fra i passaggi filtranti è un tipo di assist aereo che vola sopra la testa dei difensori avversari. Una sorta di combinazione fra passaggio filtrante e pallonetto. Per effettuarlo è sufficiente premere i tasti L1 + Triangolo, LB + Y oppure L + X.

Passaggio aereo in profondità

È un passaggio filtrante non diretto che permette alla palla di rimbalzare, così da farle superare ancor più marcatamente le retrovie avversarie. Per effettuarlo è necessario premere i tasti L1 + R1 + Triangolo, LB + RB + Y oppure L + R + X.

Cross

È un passaggio aereo che viene utilizzato per inviare la palla a un compagno di squadra che si trova distante dalla vostra posizione. Per effettuarlo è sufficiente premere il tasto Quadrato, X oppure Y.

Cross teso

Si tratta di un cross aereo più rapido e diretto del normale. Per effettuarlo dovete premere i tasti R1 + Quadrato, RB + X oppure R + Y.

Lancio in profondità

È un passaggio aereo ancora più alto, utile per superare i calciatori della squadra avversaria e sorprendere i difensori quando si trovano in posizione molto avanzata. Potete effettuarlo premendo i tasti L1 + Quadrato, LB + X oppure L + Y.

Passaggio fake

Questa meccanica permette di simulare un passaggio e può essere utile in molte occasioni: dal prendere un po’ di tempo per far salire l’intera squadra al liberarsi dei difensori in area di rigore. Potete sfruttarla premendo i tasti Quadrato + X + una direzione, X + A + una direzione oppure Y + B + una direzione.

In conclusione vi ricordiamo che, a prescindere dal tipo di passaggio, anche la velocità e la potenza di un assist risultano essere fondamentali. Agire su questi due fattori è molto semplice, dato che vi basterà mantenere premuti più o meno a lungo i relativi tasti sul vostro controller.

Per iniziare al meglio, ecco come guadagnare velocemente soldi e crediti FUT in FIFA 23. Fra le pagine di Everyeye.it potete anche scoprire due delle migliori squadre per iniziare la modalità FUT di FIFA 23, a portata di chiunque possieda dai 10.000 ai 50.000 crediti.