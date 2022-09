FIFA 23: i trucchi per fare tiri perfetti e senza errori

Dopo avervi introdotti alle tecniche di passaggio presenti in FIFA 23 è giunto il momento di dedicarci ai vari tipi di conclusione. Ecco l'elenco completo e i comandi da immettere rispettivamente su PlayStation, Xbox e Nintendo Switch per eseguire il miglior tiro possibile a seconda della situazione.

Tiro normale, tiro al volo e colpo di testa

È il tipico tiro e può essere utile sia da lontano che da vicino, al volo o con palla a terra, a patto di azzeccare la giusta angolazione. Potete effettuarlo premendo il tasto Cerchio, B oppure A.

Tiro in anticipo/ritardo

Questa meccanica consente di agire sulla velocità d’esecuzione e si basa interamente sul tempismo del secondo tocco. Potete sfruttarla premendo i tasti Cerchio + Cerchio (mantenuto), B + B (mantenuto) o A + A (mantenuto) ed è applicabile su qualsiasi tipo di conclusione.

Tiro potente

Come suggerisce il nome, è un tipo di tiro più forte e potente del normale. Potete effettuarlo premendo i tasti L1 + R1 + Cerchio, LB + RB + B oppure L + R + A.

Tiro preciso

Questo tiro avanzato sacrifica la potenza a favore di una precisione maggiore. Potete effettuarlo premendo i tasti R1 + Cerchio e poi L1, RB + B e poi LB oppure R + A e poi L.

Tiro preciso su calcio di punizione

È un tiro piazzato e basso, più preciso del normale, utile per sorprendere la barriera avversaria. Potete effettuarlo calciando la punizione con i tasti L1 + Cerchio, LB + B oppure L + A.

Tiro preciso su calcio di rigore

È un tiro dal dischetto più preciso del normale e potete effettuarlo calciando il rigore con i tasti R1 + Cerchio, RB + B oppure R + A.

Tiro a pallonetto

Il classico tiro corto che si sviluppa in altezza e permette di superare l’ultimo difensore. Potete effettuarlo premendo i tasti L1 + Cerchio, LB + B oppure L + A.

Tiro elegante

Un colpo sottile e raffinato che enfatizza la precisione rispetto alla forza, particolarmente indicato per raggiungere l’incrocio dei pali. Potete effettuarlo premendo i tasti L2 + Cerchio, LT + B oppure ZL + A.

Tiro fake

Questa manovra fa in modo che possiate prendervi gioco degli avversari, fingendo una conclusione. Potete effettuarla premendo i tasti Cerchio e poi X + direzione, B e poi A + direzione oppure A e poi B + direzione.

A prescindere dal tipo di tiro, anche la velocità d’esecuzione e la forza impressa al pallone risultano fondamentali. Agire su questi due fattori è tuttavia molto semplice, dato che vi basterà mantenere premuti più o meno a lungo i relativi pulsanti sul controller. Infine, se volete massimizzare ulteriormente le vostre chance di andare a rete, non perdetevi i nostri consigli per segnare più facilmente in FIFA 23 pensati per i neofiti della serie sportiva targata EA Sports.