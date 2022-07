FIFA 23 Ultimate Edition quanto costa e cosa contiene?

FIFA 23 si prepara a fare il suo esordio sul mercato il 30 settembre 2022, giorno in cui sarà disponibile su PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Google Stadia, più la Legacy Edition per Nintendo Switch. Oltre all'edizione Standard, il nuovo gioco di calcio Electronic Arts godrà anche di una Ultimate Edition.

Nello specifico quanto costa e cosa contiene FIFA 23 Ultimate Edition? Si tratta della versione più ricca di contenuti e, di conseguenza, è proposta ad un prezzo maggiore rispetto alle altre edizioni: i fan potranno farla propria per 99,99 euro. Di seguito, invece, ecco tutti i contenuti della Ultimate Edition:

Eroe FUT FIFA World Cup

4600 FIFA Points

Accesso anticipato di 3 giorni (il gioco sarà disponibile già dal 27 settembre)

Oggetto Da tenere d'occhio FUT

Giocatore TOTW 1 e Kylian Mbappé in prestito

Ambasciatore FUT a scelta in prestito

Talento locale modalità Carriera

La versione più costosa del nuovo FIFA offrirà dunque diversi utili vantaggi per tutti coloro che la prenoteranno, con soprattutto la possibilità di iniziare a giocare con tre giorni d'anticipo rispetto all'uscita del 30 settembre fissata per la Standard Edition. Se siete interessati, sulla pagina preorder di FIFA 23 vi fornisce tutte le istruzione per prenotare già da ora la vostra copia, Ultimate Edition compresa.



