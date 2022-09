FIFA 23 Ultimate Team: come cambiare il nome della propria squadra

Esattamente come già visto nelle precedenti iterazioni del brand, anche in FIFA 23 la modalità Ultimate Team (nota comunemente come FUT) si presenta come la più gettonata tra le opzioni di gioco offerte dal titolo calcistico di Electronic Arts, con i giocatori che potranno così dare vita alla propria squadra dei sogni.

Quest'anno, inoltre, EA ha apportato una piccola ma apprezzabile novità: sarà possibile modificare a piacimento il nome del proprio team, ogni volta che lo si desidera e senza alcun tipo di limitazione come accadeva invece nei precedenti giochi della serie. Ed effettuare questa modifica è molto semplice: se il nome scelto per la squadra in FUT non vi soddisfa più ed avete in mente qualcosa di più accattivante, vi basterà semplicemente entrare nelle opzioni relative al vostro club, dove troverete una nuova voce specifica per questo tipo di cambiamento. Vi basterà quindi cliccarci sopra, scrivere il nuovo nome che avete in mente e confermarlo. Niente di più semplice.

Questo tipo di modifica era da anni molto richiesta dagli appassionati di FUT, che vedono ora soddisfatte le loro richieste e godendo così di una libertà ancora maggiore nella gestione del proprio Club. Per ulteriori utili consigli per iniziare ecco la miglior squadra di FIFA 23 FUT per iniziare con 10000 e 50000 crediti. In aggiunta, ecco quanto pesa FIFA 23 su PC, PlayStation e Xbox.