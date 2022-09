FIFA 23 Ultimate Team: come giocare in anticipo a FUT?

L’uscita del nuovo videogioco calcistico di Electronic Arts si avvicina, e come ogni anno l’azienda americana permetterà agli utenti di poter giocare al loro nuovo titolo in anticipo di alcuni giorni, avendo subito accesso a tutte le modalità di FIFA 23, compreso l’amatissimo Ultimate Team.

Dal momento che non è prevista la pubblicazione di alcuna demo di FIFA 23, le possibilità di provare con mano il prodotto prima dell’uscita ufficiale (prevista per il 30 settembre 2022) si riducono a due opzioni. Per giocare in anticipo alla nuova edizione di FIFA Ultimate Team dovrete quindi preordinare FIFA 23 Ultimate Edition oppure abbonarvi al servizio EA Play di Electronic Arts, disponibile su PC e console oltre ad essere integrato all’interno di Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass.

Nel caso in cui abbiate acquistato o sottoscritto una delle due soluzioni sopra descritte, avrete accesso ad un periodo di prova del gioco di tre giorni, a partire dal prossimo 27 settembre (data che fa riferimento a tutte le piattaforme sulle quali è disponibile FIFA 23 Ultimate Edition), e durante l’accesso anticipato potrete iniziare anche la costruzione del vostro club virtuale nella modalità Ultimate Team, ottenendo così un vantaggio non indifferente rispetto ai giocatori che acquisteranno il gioco successivamente.

Nel caso in cui vogliate iniziare ancora prima a dedicarvi ad alcune attività di FIFA 23 Ultimate Team, vi consigliamo di dare un'occhiata alla Web App di FIFA 23, in uscita il prossimo 21 settembre.