FIFA 23 Ultimate Team: come ottenere velocemente soldi e crediti FUT

Con FIFA 23 Ultimate Team bisognerà ripartire da zero nella costruzione di una squadra e, pertanto, serviranno grosse quantità di Crediti FUT per poter acquistare i pacchetti e i giocatori. Scopriamo insieme qualche trucco per velocizzare l'accumulo di questa importante valuta di gioco.

Scalate le Divisioni

Il primo metodo consiste nel prendere parte alle competizioni online per scalare le classifiche fino a raggiungere la tanto agognata Prima Divisione. A tal proposito, i match delle Divisioni e la Weekend League sono un'ottima fonte di Crediti FUT, a patto però che il giocatore dedichi a tali attività un discreto quantitativo di tempo. Portando a termine le trenta partite settimanali, ogni utente raggiunge uno specifico posto in classifica per poi ricevere in premio un quantitativo di Crediti FUT proporzionale al risultato ottenuto.

Affrontate le Squad Battles

Altra importante fonte di risorse in FIFA 23 Ultimate Team sono le Squad Battles. Per chi non lo sapesse, si tratta di una delle modalità di gioco di Ultimate Team nelle quali i giocatori devono affrontare da soli (o in compagnia di un alleato) una squadra controllata dall'intelligenza artificiale. Ogni settimana si possono giocare diverse decine di match in questa modalità, tra i quali vi sono anche gli incontri con squadre speciali che garantiscono ricompense extra.

Completate i Momenti FUT

In FIFA 23 sono stati introdotti anche i Momenti FUT, un'altra attività single player che consiste in sfide molto particolari che richiedono di ribaltare un risultato, fare un gol con il portiere e così via. Completando queste missioni è possibile ricevere le Stelle, valuta diversa dai FUT Coin che però può essere investita sia in giocatori che in pacchetti.

Sfruttate il mercato condiviso

L'ultimo consiglio che vi diamo è quello che potrebbe darvi maggiori soddisfazioni, sebbene richieda una certa abilità e molto tempo. Ci riferiamo alle compravendite nel mercato, che da FIFA 23 sarà condiviso fra tutte le piattaforme (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Google Stadia) e permetterà quindi di accedere ad un quantitativo di oggetti in vendita davvero elevato e di raggiungere con le proprie offerte tantissimi giocatori. Approfittando di questa novità e sfruttando il sistema di compravendita, è possibile guadagnare tantissimo sfruttando le oscillazioni di mercato.

A proposito di mercato, avete già letto la nostra guida su come scaricare la Companion App gratis di FIFA 23 su iOS, Android e PC? Grazie a questa applicazione è possibile spacchettare, ricevere ricompense, completare le SBC e accedere al mercato. Non dimenticate inoltre di dare uno sguardo alla guida per creare la miglior squadra di Serie A in FIFA 23 Ultimate Team.