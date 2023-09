FIFA 23 Ultimate Team: come riscattare l'ultimo bundle Prime gratis prima di EA Sports FC

Aspettando che su Amazon Prime Gaming approdino i primi bundle gratuiti per i possessori di EA Sports FC 24, è ora possibile procedere con il riscatto dell'ultimo pacchetto a tema FIFA 23.

Ecco di seguito l'elenco completo dei contenuti del pacchetto che gli abbonati al servizio possono riscattare da oggi:

7 giocatori Oro rari

2 Scelta giocatore minimo OVR 82+

12 consumabili rari

2 giocatori FUTTIES HERO OVR 96+ in prestito per 20 partite

Per procedere con il riscatto, occorre visitare la pagina ufficiale della promozione e cliccare sul tasto azzurro. Nel caso in cui il vostro account Electronic Arts sia già stato collegato a Twitch in passato, il processo sarà immediato. In caso contrario, verrete rimandati ad una pagina in cui eseguire l'accesso al profilo EA, dopodiché potrete tornare su Twitch per finalizzare il riscatto.

Per chi non lo sapesse, i contenuti del pacchetto si potranno riscattare esclusivamente su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Questo significa che i possessori della versione Nintendo Switch non potranno usufruire dell'offerta. La promozione resterà inoltre valido solo fino al prossimo 16 ottobre 2023. Non escludiamo quindi che da quella data in poi, i pacchetti di FIFA 23 non verranno più distribuiti per lasciare spazio a quelli dedicati ad EA Sports FC 24.

Vi ricordiamo che tutti i benefici di Amazon Prime Gaming si possono ottenere semplicemente collegando un account Amazon Prime a Twitch. In questo modo si può ricevere anche un'iscrizione gratuita al mese al canale che preferite: a tal proposito, vi ricordiamo che potete sfruttare tale bonus per fare la sub al canale Twitch di Everyeye e guardare le nostre dirette senza interruzioni pubblicitarie.

Avete già dato un'occhiata alla nostra guida su come trasferire e convertire FIFA points in EA Sports FC 24?