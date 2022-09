FIFA 23 Ultimate Team: guida alla miglior squadra di Serie A per iniziare

Siamo sempre più vicini al debutto della demo a tempo e dell'accesso anticipato di FIFA 23 e i giocatori di tutto il mondo stanno iniziando già a studiare le novità di Ultimate Team per evitare qualsiasi tipo di inciampo. A tal proposito, vi suggeriamo alcune squadre basate sulla Serie A che potrebbero fare al caso vostro.

Il motivo per il quale molti utenti stanno rivalutando la Serie A rispetto alla Premier League è da ricercare nel rapporto qualità/prezzo: pare infatti che, sebbene i calciatori più forti facciano parte della Premier League, le carte della Serie A si difendono molto bene e hanno statistiche in linea con quelle della lega straniera ad un prezzo più accessibile. Per questo motivo, abbiamo deciso di proporvi due squadre con calciatori della Serie A: la prima è ottima per chi sta muovendo i primi passi e non ha ancora un'ampia collezione, la seconda è invece dedicata ai giocatori esperti, i quali potranno mettere su una squadra simile nel corso del tempo.

Ecco di seguito i migliori team di FIFA 23 Ultimate Team con i giocatori della Serie A:

Per iniziare

Portiere (POR): Vicario

Vicario Difensore centrale sinistro (DC): Kalulu

Kalulu Difensore centrale destro (DC): Kim Min Jae

Kim Min Jae Terzino destro (TD): Lazzari

Lazzari Terzino sinistro (TS): Marusic

Marusic Centrocampista centrale sinistro (CC): Rabiot

Rabiot Centrocampista centrale destro (CC): McKennie

McKennie Centrocampista esterno sinistro (ES): Rafael Leao

Rafael Leao Centrocampista esterno destro (ED): Berardi

Berardi Centravanti (ATT): Martinez

Squadra migliore

Portiere (POR): Maignan

Maignan Difensore centrale sinistro (DC): Tomori

Tomori Difensore centrale destro (DC): Skriniar

Skriniar Terzino destro (TD): Cuadrado

Cuadrado Terzino sinistro (TS): Hernandez

Hernandez Seconda punta (AT): Dybala

Dybala Centrocampista centrale sinistro (CC): Pogba

Pogba Centrocampista centrale destro (CC): Barella

Barella Trequartista (COC): Zambo Anguissa

Zambo Anguissa Ala sinistra (AS): Chiesa

Chiesa Ala destra (AD): Lozano

Lozano Centravanti (ATT): Osimhen

Come potete notare dall'elenco, non vi sono al momento attaccanti dotati di grande forza o velocità e la scelta deve necessariamente ricadere su Martinez e Lukaku. Questo non significa però che non vi siano alternative, sebbene occupare queste posizioni con giocatori di rilievo ha un costo: chi non bada a spese, può puntare all'eroe Rudi Voller oppure a Tomas Brolin.

