FIFA 23 Ultimate Team: la miglior squadra per iniziare con 10.000 e 50.000 crediti

FIFA Ultimate Team è la modalità più riconosciuta della saga targata EA, in cui è possibile costruire una squadra virtuale con qualsiasi giocatore a disposizione. Proprio per questo, iniziare con il piede giusto potrebbe facilitare di molto l'inizio della vostra nuova stagione online. Vediamo due team che potete usare sin da subito.

FIFA 23 Ultimate Team: miglior squadra 10.000 crediti

Meslier - 77 - Portiere

Ismaily - 79 - difensore

Todibo - 78 - difensore

Veretout - 79 - difensore

Niakhate - 78 - difensore

Rosier - 77 - difensore

Honorat - 77 - centrocampista

Blas - 79 - centrocampista

Ikone - 77 - centrocampista

Gameiro - 77 - attaccante

Thuram - 78 - attaccante

FIFA 23 Ultimate Team: miglior squadra 50.000 crediti



Fabianski - 82 - portiere

Malacia - 79 - difensore

Konaté - 81 - difensore

Allan - 80 - difensore

Gomez - 81 - difensore

Wan-Bissaka - 81- difensore

Rashford - 81 - centrocampista

Maddison - 82 - centrocampista

Lucas Moura - 80 - centrocampista

Nunez - 82 - attaccante

Richarlison - 81 - attaccante

Gli 11 calciatori che potete scegliere per formare rapidamente una squadra efficiente dipendono molto dal vostro budget iniziale, che se avete sfruttato la Web App (ecco come scaricare la Companion App di FIFA 23 ) o l'Early Access potrebbe già contare su parecchi crediti da spendere. In ogni caso non ci vorrà molto a racimolare quanto serve, vediamo dunquecon cui iniziare nel migliore di modi.Se invece avete qualche risorsa in più da utilizzare, ecco un'ottima squadra con cui giocare le prima partite

