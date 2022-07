FIFA 23, le ultime novità sul calcio femminile secondo EA

Il calcio femminile è stato rivalutato in maniera importante nell'ultimo periodo. Le prestazioni delle squadre nazionali e di club, unite alla copertura mediatica di TV e giornali, hanno contribuito all'ascesa di questo fenomeno, su cui Electronic Arts ha deciso di puntare fortemente per FIFA 23.

La prima novità riguarderà la copertina del gioco. Per la prima volta nella storia del gioco, infatti, il calcistico di EA avrà come testimonial mondiale della versione ultimate un'atleta femminile: si tratta di Sam Kerr, calciatrice australiana in forza al Chelsea Women. La bomber australiana affiancherà la superstar francese Kylian Mbappé, volto copertina di FIFA ormai da alcuni anni. Ma EA non si è fermata di certo qui.



Per dare maggiore realismo e fedeltà alle movenze delle calciatrici di FIFA 23, gli sviluppatori hanno utilizzato la tecnologia HyperMotion2, capace di dare un nuovo senso di realismo grazie ai dati raccolti da EA e ai processi di machine learning. In più, tra le altre cose, FIFA 23 vi permetterà di disputare i Mondiali di calcio sia maschili che femminili: è una prima volta assoluta per la serie.



Per queste, ed altre, informazioni sul calcio femminile vi rimandiamo al nostro approfondimento su FIFA 23, la cui uscita ufficiale è fissata per il 30 settembre su console e PC.