FIFA 23: l'Update 11.1 è in arrivo, ma non risolve il problema degli infortuni

Attraverso i propri canali ufficiali, EA Sports ha fatto sapere di essere in procinto di pubblicare il Title Update 11.1 di FIFA 23, destinato a fungere da complemento al più corposo Title Update 11 messo a disposizione una decina di giorni fa.

Il nuovo aggiornamento è piuttosto contenuto in dimensioni, essendo destinato a risolvere, esclusivamente sulle console dell'attuale generazione PlayStation 5 e Xbox Series X|S, "alcuni problemi di stabilità che possono presentarsi in alcune rare occasioni". EA Sports non ha fornito altri dettagli in merito, così come non ha specificato l'esatto orario di pubblicazione. Il Title Update 11.1 è stato annunciato nel pomeriggio del 24 aprile, ma al momento della stesura di questa notizia non risulta ancora essere disponibile. Probabilmente è solo questione di ore prima che arrivi sulle console dei possessori di FIFA 23.

Purtroppo duole constatare che l'aggiornamento non fa nulla per risolvere un problema di recente scoperta che si presenta sulle Companion App, a causa del quale alcuni Oggetti Giocatore presentano lo status di Infortunato anche se non lo sono realmente. Anche in questo caso, ci tocca continuare a pazientare.

Ne approfittiamo per ricordarvi che la prossima generazione dei giochi di calcio di EA Sports metterà da parte la licenza FIFA e si fregerà del nuovo nome EA Sports FC. Il reveal ufficiale è previsto a luglio, ma un leak ha anticipato la possibile introduzione di un Sistema di Trait 2.0.