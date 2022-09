FIFA 23: uscita, squadre, stadi, demo, aggiornamento gratis, come giocare prima

Quando esce FIFA 23? Quali squadre e quali stadi ci sono? Come giocare in anticipo a FIFA 23? Sono solo alcune delle domande più comuni sul nuovo gioco di calcio EA Sports, ecco tutto quello che c'è da sapere sul prossimo FIFA.

FIFA 23 è davvero l'ultimo gioco della serie?

Quando esce FIFA 23?

FIFA 23: quali squadre e stadi ci sono?

Serie A

Bologna

Cremonese

Empoli

Fiorentina

Hellas Verona

Internazionale

Juventus

Lecce

Milan

AC Monza

Napoli

Salernitana

Sampdoria

Sassuolo

Spezia

Torino

Udinese

Bergamo Calcio

Latium

Roma FC

Ligue 1

AC Ajaccio

Angers SCO

AS Monaco

Auxerre

Clermont Foot

FC Lorient

LOSC Lille

Montpellier HSC

OGC Nice

Olympique de Marseille

FC Nantes

Olympique Lyonnais

Paris Saint-Germain

Racing Club de Lens

RC Strasbourg Alsace

Stade Brestois 29

Stade de Reims

Stade Rennais FC

Toulouse FC

ESTAC Troyes

Ligue 2

Amiens SC

Annecy

AS Saint-Étienne

Chamois Niortais FC

Dijon FCO

En Avant Guingamp

FC Metz

FC Sochaux

Girondins de Bordeaux

Grenoble Foot 38

Havre AC

Laval

Nîmes Olympique

Paris FC

Pau FC

Rodez Averyron

SC Bastia

SM Caen

Quevilly-Rouen

Valenciennes

Arkema D1 - calcio femminile

Bordeaux

Dijon

Fleury

Guingamp

Le Havre

Montpellier HSC

Olympique Lyonnais

Paris FC

Paris Saint-Germain

Stade de Reims

Rodez

Soyaux

Premier League

Arsenal

Aston Villa

Bournemouth

Brentford

Brighton & Hove Albion

Chelsea

Crystal Palace

Everton

Fulham

Leeds United

Leicester City

Liverpool

Manchester City

Manchester United

Newcastle United

Nottingham Forest

Southampton

Tottenham

West Ham

Wolverhampton

EFL Championship

Birmingham City

Blackburn Rovers

Blackpool

Bristol City

Burnley

Cardiff City

Coventry City

Huddersfield Town

Hull City

Luton Town

Middlesbrough

Millwall

Norwich City

Preston North End

Queens Park Rangers

Reading

Rotherham United

Sheffield United

Stoke City

Sunderland

Swansea City

Watford

West Bromwich Albion

Wigan Athletic

League One

Accrington Stanley

Barnsley

Bolton Wanderers

Bristol Rovers

Burton Albion

Cambridge United

Charlton Athletic

Cheltenham Town

Derby County

Exeter City

Fleetwood Town

Forest Green Rovers

Ipswich Town

Lincoln City

Milton Keynes Dons

Morecambe

Oxford United

Peterborough United

Plymouth Argyle

Portsmouth

Port Vale

Sheffield Wednesday

Shrewsbury Town

Wycombe Wanderers

League Two

Barrow

Bradford City

Carlisle United

Colchester United

Crawley Town

Crewe Alexandra

Doncaster Rovers

Gillingham

Grimsby Town

Hartlepool United FC

Harrogate Town

Leyton Orient

Mansfield Town

Newport County

Northampton Town

Rochdale

Salford City

Stevenage

Stockport County

Sutton United

Swindon Town

Tranmere Rovers

Walsall

AFC Wimbledon

Women's Super League

Arsenal

Aston Villa

Brighton & Hove Albion

Chelsea

Everton

Leicester City

Liverpool

Manchester City

Manchester United

Reading

Southampton

Tottenham

West Ham

Bundesliga

FC Köln

1899 Hoffenheim

Bayer Leverkusen

Bayern Monaco

Borussia Dortmund

Borussia Mönchengladbach

Eintracht Francoforte

FC Augsburg

Hertha BSC

Mainz 05

RB Leipzig

SC Freiburg

Schalke 04

Union Berlin

VFB Stuttgart

VFL Bochum

VFL Wolfsburg

Werder Bremen

Bundesliga 2

FC Heidenheim

FC Kaiserslautern

FC Magdeburg

FC Nürnberg

Arminia Bielefeld

Darmstadt 98

Eintracht Braunschweig

FC St. Pauli

Fortuna Düsseldorf

Greuther Fürth

Hamburger SV

Hannover 96

Hansa Rostock

Holstein Kiel

Jahn Regensburg

Karlsruher SC

SC Paderborn

SV Sandhausen

Liga 3

FC Saarbrücken

Borussia Dortmund II

Dynamo Dresden

Erzgebirge Aue

FC Ingolstadt 04

FC Viktoria Köln

FSV Zwickau

Hallescher FC

MSV Duisburg

Rot-Weiss Essen

SC Freiburg II

SC Verl

Spvgg Bayreuth

SV Elversberg

SV Meppen

SV Waldhof Mannheim

VFL Oldenburg

VFL Osnabrück

Wehen Wiesbaden

TSV 1860 München

Frauen Bundesliga

FC Köln

1899 Hoffenheim

Bayer Leverkusen

Bayern Monaco

Eintracht Francoforte

MSV Duisburg

SC Freiburg

Rot-Weiss Essen

SV Meppen

Turbine Potsdam

VFL Wolfsburg

Werder Bremen

LaLiga Santander

Almería

Athletic Bilbao

Atletico Madrid

Barcellona

Cádiz

Celta Vigo

Elche

Espanyol

Getafe

Mallorca

Osasuna

Rayo Vallecano

Real Betis

Real Madrid

Real Sociedad

Sevilla

Girona

Valencia

Valladolid

Villareal

LaLiga Smartbank

Albacete

Andorra

Alavés

Burgos

Cartagena

Eibar

Granada

Huesca

Ibiza

Las Palmas

Leganés

Levante

Lugo

Málaga

Mirandés

Ponferradina

Racing Santander

Real Oviedo

Sporting de Gijón

Tenerife

Villarreal B

Zaragoza

Eredivisie

Ajax

AZ

Excelsior

FC Emmen

FC Groningen

FC Utrecht

FC Volendam

Feyenoord

Fortuna Sittard

Go Ahead Eagles

NEC Nijmegen

PSV

RKC Waalwijk

SC Cambuur

SC Heerenveen

Sparta Rotterdam

Twente

Vitesse

Liga Profesional de futbol

Aldosivi

Argentinos Jrs

Arsenal

Atlético Tucumán

Barracas Central

Banfield

Boca Juniors

Central Córdoba

Colón

Defensa y Justicia

Estudiantes

Gimnasia

Godoy Cruz

Huracán

Independiente

Lanús

Newell’s

Patronato

Platense

Racing Club

River Plate

Rosario Central

San Lorenzo

Sarmiento

Talleres

Tigre

Unión

Vélez Sarsfield

Isuzu UTE A-League

Adelaide United

Brisbane Roar

Central Coast Mariners

Macarthur FC

Melbourne City

Melbourne Victory

Newcastle Jets

Perth Glory

Sydney FC

Wellington Phoenix

Western Sydney Wanderers

Western United

Osterreichische Bundesliga

FC Austria Klagenfurt

Austria Lustenau

FC Red Bull Salzburg

FK Austria Wien

LASK

SCR Altach

SK Rapid Wien

SK Sturm Graz

SV Ried

TSV Hartberg

Wolfsberger AC

WSG Tirol

1A Pro League

Cercle Brugge

Charleroi

Club Brugge

Eupen

Genk

Gent

Kortrijk

Leuven

Mechelen

Oostende

Royal Antwerp FC

R.S.C Anderlecht

Seraing

Sint-Truiden

Standard Liège

Union SG

Westerlo

Zulte Waregem

Liga Do Brasil

Atl. Paranaense

Atlético Mineiro

Atlético-GO

Bahia

Ceará SC

Chapecoense

Cuiabá

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Internacional

Juventude

Santos

Chinese Super League

Beijing Sinobo Guoan

Cangzhou Lions

Changchun Yatai

Chengdu Rongcheng

Dalian Yifang

Guangzhou Evergrande Taobao

Guangzhou R&F

Hebei China Fortune

Henan Jianye

Meizhou Hakka

Shandong Luneng Taishan

Shanghai Greenland Shenhua

Shanghai Port

Shenzhen FC

Tianjin TEDA

Wuhan Three Towns

Wuhan Zall

Zhejiang

3F Superliga

AC Horsens

Aalborg BK

Aarhus GF

Brøndby IF

FC København

AC Lyngby

FC Midtjylland

FC Nordsjælland

Odense BK

Randers FC

Silkeborg IF

Viborg FF

Hero ISL

ATK Mohun Bagan

Bengaluru

Chennaiyin

East Bengal

Goa

Hyderabad

Jamshedpur

Kerala Blasters

Mumbai City

NorthEast United

Odisha

K-League 1

Daegu FC

FC Seoul

Gangwon FC

Gimcheon Sangmu

Incheon United

Jeonbuk Hyundai Motors

Jeju United

Pohang Steelers

Seongnam FC

Suwon FC

Suwon Samsung Bluewings

Ulsan Hyundai

Eliteserien

Aalesund

Bodø/Glimt

Hamarkameratene

Haugesund

Jerv

Kristiansund

Lillestrøm

Molde

Odds BK

Rosenborg

Sandefjord

Sarpsborg 08

Strømsgodset

Tromsø

Vålerenga

Viking

PKO Exstraklasa

Cracovia

Górnik Zabrze

Jagiellonia Białystok

Korona Kielc

Lech Poznań

Lechia Gdańsk

Legia Warszawa

PGE Stal Mielec

Piast Gliwice

Miedź Legnica

Pogoń Szczecin

Radomiak Radom

Raków Częstochowa

Śląsk Wrocław

Warta Poznań

Widzew Łódź

Wisła Płock

Zagłębie Lubin

Primeira Liga

Arouca

Boavista

Casa Pia

Estoril

Famalicão

FC Porto

Gil Vicente

Marítimo

Paços de Ferreira

Portimonense

Rio AveSanta Clara

SL Benfica

Sporting

Sporting de Braga

Vitória de Guimarães

Vizela

SSE Airtricity PD

Bohemians

Derry City

Drogheda

Dundalk

Finn Harps

Shamrock Rovers

Sligo Rovers

Shelbourne

St Patrick’s Athletic

UCD

Sì, o almeno, FIFA 23 è l'ultimo gioco della serie prodotto da Electronic Arts mentre la licenza FIFA potrebbe passare ad un publisher diverso, ma ancora non sembra esserci nulla di concreto in merito. FIFA 23 esce il 30 settembre 2022 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch,, ovvero solamente con rose aggiornate ma senza altri cambiamenti rispetto alla precedente edizione.Grande novità legata alla Serie A è il ritorno della Juventus in FIFA 23 , dopo alcuni anni di partnership esclusiva con Konami per eFootball,i. Ecco tutte le squadre e gli stati di FIFA 23.

LIGA 1

Argeș Pitești

Botoșani

CFR Cluj

Chindia Târgoviște

Farul

FCSB

FC U Craiova

Hermannstadt

Mioveni

Petrolul

Rapid București

Sepsi Sfântu Gheorghe

Universitatea Cluj

Universitatea Craiova

UTA Arad

Voluntari

MBS Pro League

Abha

Al Ahli

Al Batin

Al Faisaly

Al-Fateh

Al Fayha

Al Hazem

Al Hilal

Al Ittihad

Al Nassr

Al Raed

Al Shabab

Al Taawoun

Al Tai

Damac

Ettifaq FC

Cinch Premiership

Aberdeen

Celtic

Dundee United

Heart of Midlothian

Hibernian

Kilmarnock

Livingston

Motherwell

Rangers

Ross County

St Johnstone

St Mirren

All Svenskan

AIK

BK Häcken

Degerfors IF

Djurgårdens IF

GIF Sundsvall

Hammarby IF

Helsingborgs

IF Elfsborg

IFK Göteborg

IFK Norrköping

IFK Värnamo

IK Sirius

Kalmar FF

Malmö FF

Mjällby AI

Varberg

Credit Suisse Super League

BSC Young Boys

FC Basel

FC Lugano

FC Luzern

FC Sion

FC St. Gallen

FC Zürich

Grasshopper

Servette FC

Winterthur

Super Lig

Adana Demirspor

Alanyaspor

Ankaragücü

Antalyaspor

Beşiktaş Istanbul

Fatih Karagümrük

Fenerbahçe Istanbul

Galatasaray Istanbul

Gazişehir Gaziantep FK

Giresunspor

Hatayspor

Istanbul Başakşehir FK

İstanbulspor

Kasımpaşa Istanbul

Kayserispor

Konyaspor

Sivasspor

Trabzonspor

Ümraniyespor

NWSL

San Diego Wave

Portland Thorns

Chicago Red Stars

Houston Dash

Kansas City Current

San Reign

Angel City

Orlando Pride

Gotham

Racing Louisville

Washington Spirit

North Carolina Courage

Major League Soccer

Atlanta United

Austin FC

CF Montreal

Charlotte FC

Chicago Fire

Colorado Rapids

Columbus Crew SC

D.C. United

FC Cincinnati

FC Dallas

Houston Dynamo

Inter Miami CF

LA Galaxy

Los Angeles FC

Minnesota United FC

Nashville SC

New England Revolution

New York City FC

New York Red Bulls

Orlando City

Philadelphia Union

Portland Timbers

Real Salt Lake

San Jose Earthquakes

Seattle Sounders FC

Sporting Kansas City

Toronto FC

Vancouver Whitecaps FC

Squadre senza licenza

AEK Athens

APOEL FC

Benevento

Cagliari

Dinamo Kiev

Dinamo Zagreb

Ferencvárosi TC

Genoa

Hajduk Split

HJK Helsinki

Kaizer Chiefs

Olympiacos CFP

Orlando Pirates

Panathinaikos

PAOK

Parma

Shakhtar Donetsk

Slavia Praha

Sparta Praha

Venezia

Viktoria Plzeň

Wrexham

Soccer Aid

adidas All-Star

MLS All-Star

Nazionali europee

Austria

Belgio

Croazia

Repubblica ceca

Danimarca

Inghilterra

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

Ungheria

Islanda

Repubblica di Irlanda

Paesi Bassi

Irlanda del Nord

Italia

Norvegia

Poloniaa

Portogallo

Romania

Scozia

Serbia

Spagna

Svezia

Svizzera

Ucraina

Galles

Nazionali europee femminili

Belgio

Inghilterra

Francia

Germania

Paesi Bassi

Norvegia

Portogallo

Scozia

Spagna

Svezia

Nazionali africane

Camerun

Ghana

Marocco

Senegal

Tunisia

Nazionali sudamericane

Argentina

Ecuador

Uruguay

Brasile

Nazionali sudamericane femminili

Brasile

Nazionali nord americane

Canada

Costa Rica

Messico

Stati Uniti d'America

Nazionali nord americane femminili

Canada

Messico

Stati Uniti d'America

Nazionali asiatiche

Cina

Repubblica di Corea

Giappone

Iran

Qatar

Arabia Saudita

Nazionali asiatiche femminili

Cina

Nazionali oceaniche

Australia

Nuova Zelanda

Nazionali oceaniche femminili

Australia

Nuova Zelanda

FIFA 23 tutti gli stadi

Academy Stadium (Barclays Women’s Super League)

Al Jayeed Stadium

Allianz Stadium (Serie A Tim)

Aloha Park

Anfield (Premier League)

Arena D’Oro

Arena del Centenario

Atarürk Olimpiyat Stadium (Süper Lig)

Banc of California Stadium (MLS)

Bay Arena (Bundesliga)

BC Place (MLS)

Borussia-Park (Bundesliga)

Bramall Lane (English Football League)

Cardiff City Stadium (English Football League)

Carrow Road (English Football League)

Civitas METROPOLITANO (Laliga Santander)

Coliseum Alfonso Pérez (Laliga Santander)

Court Lane

Craven Cottage (Premier League)

Crown Lane

Deutsche Bank Park (Bundesliga)

Dignity Health Sports Park (MLS)

Donbass Arena

Düsseldorf-Arena (Bundesliga 2)

Eastpoint Arena

El Alcoraz (Laliga Smartbank)

El Grandioso

Le Libertador

Elland Road (Premier League)

Emirates Stadium (Premier League)

Estadio Benito Villamarín (Laliga Santander)

Estadio Ciutat de Valéncia (Laliga Smartbank)

Estadio de la Cerámica (Laliga Santander)

Estadio de las Artes

Estadio de Gran Canaria (Laliga Smartbank)

Estadio de Mendizorroza (Laliga Smartbank)

Estadio de Montilivi (Laliga Santander)

Estadio de Vallecas (Laliga Santander)

Estádio do Dragão (Liga Portugal)

Estádio do SL Benfica (Liga Portugal)

Estadio El Medio

Estadio El Sadar (Laliga Santander)

Estadio José Zorilla (Laliga Santander)

Estadio La Rosaleda (Laliga Smartbank)

Estadio LDA Ricardo E. Bochini (Lida Profesional De Fútbol)

Estadio Mestalla (Laliga Santander)

Estadio Nuevo Los Cámenes (Laliga Smartbank)

Estadio Presidente G.Lopes

Estadio Presidente Perón (Lida Profesional De Fútbol)

Estadio San Mamés (Laliga Santander)

Estadio Santiago Bernabéu (Laliga Santander)

Etihad Stadium (Premier League)

Euro Park

Europa-Park Stadion (Bundesliga)

FIFAe Stadium

Forest Park Stadium

Fratton Park (English Football League)

FUT Stadium [esclusiva FUT]

Goodison Park (Premier League)

Groupama Stadium (Ligue 1 Uber Eats)

Gtech Community Stadium (Premier League)

Heinz von Heiden Arena (Bundesliga 2)

Home Deluxe Arena (Bundesliga 2)

Ivy Lane

Johan Cruijff ArenA (Eredivisie)

King Abdullah Sports City (MBS Pro League)

King Fahd Stadium (MBS Pro League)

King Power Stadium (Premier League)

Kirklees Stadium (English Football League)

La Bombonera (Lida Profesional De Fútbol)

Loftus Road (English Football League)

London Stadium (Premier League)

Longville Stadium

Lumen Field (MLS)

Max-Morlock-Stadion (Bundesliga 2)

Mercedes-Benz Arena (Bundesliga)

Mercedes-Benz Stadium (MLS)

MEWA Arena (Bundesliga)

MKM Stadium (English Football League)

Molineux Stadium (Premier League)

Molton Road Municipal de Butarque (Laliga Smartbank)

Municipal de Ipurua (Laliga Smartbank)

Nuevo Mirandilla (Laliga Santander)

O Dromo

Oktigann Park

Old Trafford (Premier League)

Olympiastadion (Bundesliga)

Orange Vélodrome (Ligue 1 Uber Eats)

Parc des Princes (Ligue 1 Uber Eats)

Philips Stadion (Eredivise)

PreZero Arena (Bundesliga)

Providence Park (MLS)

Ramón Sánchez-Pizjuán (Laliga Santander)

RCDE Stadium (Laliga Santander)

Reale Arena (Laliga Santander)

Red Bull Arena – New Jersey (MLS)

RheinEnergieStadion (Bundesliga)

Riverside Stadium (English Football League)

San Siro (Serie A Tim)

Sanderson Park

SchücoArena (Bundesliga 2)

Selhurst Park (Premier League)

Signal Iduna Park (Bundesliga)

St. James’ Park (Premier League)

St. Mary’s Stadium (Premier League)

Stade Municipal

Stadio Classico

Stadion 23. Maj

Stadion An der Alten Försterei (Bundesliga)

Stadion Europa

Stadion Hanguk

Stadion Neder

Stadion Olympik

Stadium of Light (English Football League)

Stamford Bridge (Premier League)

Stoke City FC Stadium (English Football League)

Swansea.com Stadium (English Football League)

The Amex Stadium (Premier League)

The City Ground (Premier League) [update gratis post-lancio]

The Hawthorns (English Football League)

Tottenham Hotspur Stadium (Premier League)

Town Park Turf Moor (English Football League)

Union Park Stadium

VELTINS-Arena (Bundesliga)

Vicarage Road (English Football League)

Villa Park (Premier League)

Visit Mallorca Estadi (Laliga Santander)

Vitality Stadium (Premier League)

Volksparkstadion (Bundesliga 2)

Volkswagen Arena (Bundesliga)

Waldstadion

Wembley Stadium

Wohninvest Westerstadion (Bundesliga)

WWEK Arena (Bundesliga)

I nuovi Stadi di FIFA 23

Allianz Stadium

Banc of California Stadium

El Sadar Stadion

Europa-Park Stadion

Forest City Ground (update gratis post-lancio)

La Bombonera Longville Stadium (originale)

Manchester City Academy Stadium

Oktigann Park (originale)

Philips Stadion

Stadi FIFA 23 VOLTA

Amsterdam Underpass

Art Festival

Barcelona Plaza

Beach Party

Berlin Block Party

Buenos Aires

Cape Town

Dubai Favela

Football Royalty

Ice Ruins

Lagos

London

Mars Base

Mexico City

Miami

Milano

New York

Parigi

Paris Streets Parking Lot

Roma

São Paulo

Sydney

Tokyo

Venice Beach

VOLTA City Warehouse

FIFA 23 preordini e tutte le versioni

su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, su Nintendo Switch è disponibile solamente la Legacy Edition in edizione Standard, senza bonus di nessun tipo.

FIFA 23 Standard Edition

Giocatore TOTW 1 non scambiabile

Oggetto Kylian Mbappé in prestito

Ambasciatore FUT a scelta in prestito

Talento locale modalità Carriera

FIFA 23 Ultimate Edition

Eroe FUT FIFA World Cup

4.600 FIFA Points

Accesso anticipato di 3 giorni

Oggetto Da tenere d'occhio FUT

Giocatore TOTW 1 e Mbappé in prestito

Ambasciatore FUT a scelta in prestito

Talento locale modalità Carriera

FIFA 23 costa 69,99 euro in Standard Edition su PC e console di vecchia generazione e a 79,99 euro su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. FIFA 23 Ultimate Edition costa invece 99,99 euro su tutte le piattaforme, la Legacy Edition di FIFA 23 su Nintendo Switch, infine, costa 39,99 euro. Di seguito i link per effettuare il preordine su Amazon:

FIFA 23 aggiornamento gratis PS5 e Xbox Series X/S

FIFA 23 quando esce la demo?

FIFA 23 come giocare in anticipo

FIFA 23 supporta il Dual Entitlement, acquistando FIFA 23 Ultimate Edition per PS4 o Xbox One potrete ottenere gratuitamente l'aggiornamento alle edizioni next-gen per PS5 e Xbox Series X/S.non è supportato dalla versione Standard ma solamente dalla Ultimate Edition. Come sottolinea Electronic Arts "Se acquisti FIFA 23 Standard Edition per PS4 e decidi di passare alla PS5 in un secondo momento, dovrai acquistare la versione per PS5 per continuare a giocare."EA Sports non ha annunciato nulla riguardo la demo di FIFA 23, presumibilmente come accaduto negli ultimi annima sarà possibile giocare in anticipo tramite EA Play.EA Play metterà a disposizione una versione di prova della durata di dieci ore per gli abbonati, inoltre prenotando la Ultimate Edition di FIFA 23 , con tre giorni di anticipo rispetto alla data di uscita ufficiale. Queste sono ad oggi le uniche possibilità per giocare a FIFA 23 prima del lancio.