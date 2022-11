Fifa 23: gli utenti riscontrano problemi con i pacchetti Ultimate Team dei mondiali

Fifa 23 si è aggiornato con nuovi contenuti messi a disposizione della fanbase di uno dei simulatori calcistici più apprezzati dagli utenti. Oggi è tempo di mondiali su Fifa 23, in seguito all'arrivo della World Cup Qatar. Per l'occasione, il team di EA ha messo a disposizione dei giocatori inediti pack per la modalità FUT, ma ci sono dei problemi.

A quanto pare, infatti, i giocatori starebbero riscontrando un gran numero di problemi con i server del gioco. La causa è presto detta: da circa una settimana a questa parte si stanno disputando i mondiali in Qatar e ciò ha decretato l'inserimento di nuovi contenuti su Fifa 23. Tra sfide e nuove carte, i giocatori hanno riscontrato un grosso interesse per la produzione di Electronic Arts, al punto da creare un sovraffollamento dei server.

Le segnalazioni dei giocatori non si sono fatte attendere: sui social rimbalzano ormai da alcune ore le "denunce" di problematiche con i server del titolo, i quali si pensa che siano causati dalle promozioni legate alla Coppa del Mondo ed ai relativi pacchetti giocatori per la modalità Ultimate Team di Fifa 23. Al momento non vi sono segnalazioni ufficiali dalla stessa EA, ma gli utenti non hanno perso tempo nel far presente la questione sui propri social: "Non posso richiedere le mie ricompense", è quanto affermato dall'utente KieranPO su Reddit. "Prima di arrivare alle ricompense sono stato buttato fuori da un problema con i server. Ogni volto che torno alla scheda dei campioni, provo a richiederli ma ricevo lo stesso messaggio di errore. Qualcun altro ha avuto problemi?".

"I server sono già offline", afferma ironizzando l'utente DonkTrading su Twitter. Dopo poco tempo dal rilascio della patch che introduce i mondiali in Qatar su Fifa 23, dunque, i server di EA vacillano dinnanzi alla grande richiesta di accesso alle funzionalità online da parte dei giocatori. Attualmente non vi sono ulteriori informazioni sullo stato dei server, non permettendo quindi di prevedere quando vi sarà modo di tornare a giocare online con il proprio dream team. Per riscattare le carte gratis per tutti su Fifa 23 si dovrà attendere ancora del temp.