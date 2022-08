FIFA 23 venduto per sbaglio a pochi centesimi: chi l'ha acquistato potrà tenerselo

Nel corso degli ultimi giorni si è parlato della bizzarra situazione attraversata dalla versione indiana dell'Epic Games Store, afflitta da un grave bug che ha quasi azzerato il costo del pre-order di FIFA 23.

Pur essendo durato pochi minuti, il bug ha permesso ad un discreto numero di giocatori di procedere alla prenotazione della versione digitale del prossimo episodio del calcistico Electronic Arts per una manciata di centesimi (si parla di 4,8 rupie indiane, equivalente di 0,06 dollari, una cifra irrisoria). Come se non bastasse, a raggiungere questo prezzo non è stata l'edizione standard, ma la Ultimate Edition, il cui costo è di circa 100 euro.



Sebbene molti abbiano immediatamente approfittato della problematica, in pochi credevano che l'acquisto potesse andare a buon fine, ma i creatori di Fortnite Battaglia Reale hanno stupito tutti. Con una mail inviata a chiunque abbia approfittato del bug, Epic Games ha confermato che la transazione non verrà annullata e che la loro copia di FIFA 23 Ultimate Edition a 6 centesimi di dollaro sarà perfettamente scaricabile al day one.

In attesa che il gioco raggiunga gli scaffali, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate uno speciale dedicato alle novità di Ultimate Team in FIFA 23.