FIFA 23 vs Pokémon nella classifica UK: God of War Ragnarok fuori dal podio

Dopo essersi conquistato il titolo di gioco più venduto in UK durante il Black Friday, il mondo di FIFA 23 si conquista anche la vetta della classifica settimanale britannica.

Il calcistico di Electronic Arts scalza infatti dalla vetta Pokémon Violetto, che la scorsa settimana aveva invece indossato la medaglia d'oro. L'avventura Game Freak scende in terza posizione, mentre sul secondo gradino del podio si colloca Call of Duty: Modern Warfare II.



Resta invece fuori dal podio God of War: Ragnarok, con il ritorno di Kratos e Atreus che scivola in quinta posizione, nonostante la calorosa accoglienza riservata all'epopea norrena da parte della critica internazionale. Inarrestabile, ne prende il posto Mario Kart 8: Deluxe, che non ha mai abbandonato le posizioni più alte della classifica sin dal suo debutto su Nintendo Switch e che si appresta a ricevere i circuiti del Pacchetto Percorsi 3 di Mario Kart 8 Deluxe.

Di seguito, vi riportiamo la Top 10 britannica completa relativa all'ultima settimana videoludica:

FIFA 23; Call of Duty: Modern Warfare II; Pokémon Violetto; Mario Kart 8: Deluxe; God of War: Ragnarok; Pokémon Scarlatto; Sonic Frontiers; Nintendo Switch Sports; Just Dance 2023 Edition; Animal Crossing: New Horizons;

Pokémon Scarlatto osserva le spalle del gemello Pokémon Violetto dalla sesta posizione, mentre la Top 10 si conclude con un'alternanza tra multipiattaforma ed esclusive Nintendo Switch. Accanto a Sonic Frontiers e Just Dance 2023 Edition, troviamo infatti in forma smagliante le discipline di Nintendo Switch Sports e le isole da sogno di Animal Crossing: New Horizons.