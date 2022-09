FIFA 23: la Web App è disponibile, e con essa anche la Squadra della Settimana 1

Come ampiamente preannunciato, oggi 21 settembre EA Sports ha ufficialmente lanciatola Web App di FIFA 23, grazie alla quale tutti i fan più affezionati possono già accedere al mercato e a tante altre funzionalità in accesso anticipato rispetto al lancio del gioco.

La Web App di FIFA 23 è accessibile da questo indirizzo per tutti i giocatori che hanno creato un Club FUT in FIFA 22 e hanno effettuato almeno un login al gioco prima del 1° agosto 2022. Gli utenti che rispettano i requisiti troveranno ad attenderli anche premi e ricompense basati sullo stato del loro account, sullo storico giocatore e su altri aspetti legati al profilo, come la presenza o meno di ban o segnalazioni. L'Accesso Anticipato alla Web App di FIFA 23 terminerà il 17 ottobre, dopodiché potranno continuare ad usarla solamente coloro che avranno effettuato almeno un accesso a FUT attraverso FIFA 23.

Per chi non lo sapesse, la Web App offre il controllo totale sul proprio Club FUT al di fuori del gioco vero e proprio. Include il mercato e lo strumento per la personalizzazione dello Stadio FUT, inoltre permette di ottenere i premi attraverso le Sfide Creazione Rosa, selezionare una squadra da far partecipare agli eventi, controllare i progressi della community e seguire tutte le competizioni settimanali. N.B. La Web App e la Companion App per dispositivi mobili (disponibile dal 22 settembre) non sono compatibili con Nintendo Switch.

Contestualmente al lancio della Web App, EA Sports ha anche messo a disposizione la prima Squadra della Settimana di FIFA 23 Ultimate Team, che vanta tra le sue fila giocatori come Ciro Immobile della Lazio (87) e Mario Rui del Napoli (82)

FIFA 23 Ultimate Team| Squadra della Settimana 1

Undici Titolare

GK: Jeremias Ledesma (Cadiz) - 83

RB: Hamari Traore (Rennes) - 85 (Featured TOTW)

CB: William Saliba (Arsenal) - 83

RWB: Pablo Maffeo (Mallorca) - 82

CM: Kevin De Bruyne (Manchester City) - 92

CAM: Teji Savanier (Montpellier) - 84

RM: Jonas Hofmann (Borussia Monchengladbach) - 84

CDM: Palhinha (Fulham) - 84

LW: Heung-Min Son (Tottenham Hotspur) - 90

ST: Ciro Immobile (Lazio) - 87

RW: Federico Valverde (Real Madrid) - 86

Sostituti e riserve

GK: Rafael Gikiewicz (Augsburg) - 81

LB: Mario Rui (Napoli) - 82

CB: Domonigos Duarte (Getafe) - 81

CAM: Daichi Kamada (Frankfurt) - 83

CDM: Enzo Le Fee (Lorient) - 81

LW: Cody Gakpo (PSV) - 85

ST: Gerard Deulofeu (Udinese) - 83

LB: Filip Mladenovic (Legia Warszawa) - 77

LM: Jack Diamond (Lincoln City) - 75

ST: Moussa Kalidou Djitte (Austin FC) - 78

ST: Scott Hogan (Birmingham City) - 77

LW: Aitor Cantalapierda (Panathinaikos) - 80

La Squadra della Settimana 1 rimarrà a disposizione per una settimana, ossia fino a mercoledì 28 settembre. FIFA 23 sarà disponibile dal 30 settembre, tuttavia coloro che hanno preordinato l'Ultimate Edition potranno iniziare a giocare dal 27 settembre. Il preload, invece, partirà il 24 settembre. Avete segnato tutto sul calendario?