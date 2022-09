FIFA 23 Web App: uscita, accesso anticipato, come funziona, ricompense

Abbiamo già visto quando esce la Web App di FIFA 23, ma come probabilmente saprete è possibile accedere anticipatamente a patto di soddisfare determinati requisiti, ecco tutto quello che c'è da sapere sulla Web App e la Mobile App di FIFA 23.

Quando esce la Web App di FIFA 23

La Web App di FIFA 23 esce il 21 settembre 2022 per tutti coloro che hanno già giocato a FIFA FUT 22 e sono in possesso di un account valido e attivo. Dal 16 settembre la Web App Di FIFA 22 non sarà più disponibile mentre il 22 settembre 2022 uscirà anche la Companion App di FIFA 23 per iPhone e Android.

L'accesso anticipato termina alle 01:59 CEST del 17 ottobre, dopo questa data dovrete effettuare l'accesso a FUT 23 almeno una volta per continuare ad usare l'app. Web App e Companion App di FIFA 23 non sono compatibili con Nintendo Switch.

FIFA 23 come accedere in anticipo alla Web App

Come fare per accedere alla Web App di FIFA 23 dal 21 settembre? E' molto semplice, possono accedere anticipatamente tutti coloro che hanno creato un Club FUT in FIFA 22 e hanno effettuato almeno un login al gioco prima del primo agosto 2022.

EA ricorda che "Il tuo account deve essere attivo, questo significa che se hai cancellato il tuo club, non potrai ottenere l'accesso anticipato. Il tuo account deve essere in regola."

Presto saranno disponibili per il download della Companion App da App Store e Google Play.

FIFA 23 Web App ricompense e premi

Electronic Arts specifica che i premi e le ricompense si basano sullo stato dell'account, sullo storico giocatore e su altri aspetti legati al profilo, come la presenza o meno di ban o segnalazioni. Per questo motivo i premi sono diversi da persona a persona.

Attenzione nel caso abbiate cambiato piattaforma di gioco perché "i premi per gli utenti di ritorno sono legati all'account specifico per la piattaforma. Se decidi di cambiare piattaforma o se crei un nuovo account, i tuoi premi non verranno trasferiti."

Il nuovo gioco di calcio Electronic Arts esce il 30 settembre, ecco tutto quello che c'è da sapere su FIFA 23 per non farsi trovare impreparati al lancio.