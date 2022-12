FIFA 23 Winter Wildcards: disponibile il Team 1 dei Jolly Invernali con Kanté e Chiellini

Archiviati i mondiali del Qatar e consegnata la coppa del mondo nelle mani di Messi e dell'Argentina, EA Sports torna a dedicarsi alle classiche campagne di FIFA. In vista del Natale ha dunque lanciato il Team 1 dei Jolly Invernali in FUT 23, composto da ben 15 campioni in edizione speciale. Scopriamo tutti i dettagli sulle Winter Wildcards.

Gli oggetti giocatore Jolly invernali (anche noti come Winter Wildcards in lingua originale) riceveranno una serie di aggiornamenti permanenti ispirati alle campagne del passato, presente o futuro di FUT. Il primo team è già disponibile nei pacchetti e vanta tra le sue fila stelle del calibro di De Bruyne, Kanté e i nostri Chiellini e Verde. Ecco a voi la squadra al gran completo:

FIFA 23 Jolly Invernali | Team 1

De Bruyne 93

Kanté 91

Sancho 90

João Félix 89

Butland 89

Tomori 88

Mendy 87

Chiellini 87

Dembélé 87

Klostermann 86

Kluivert 86

Alexandre Pato 86

Toljan 86

Verde 85

Chong 84

Programma scambi Jolly Invernali

La prima squadra dei Jolly Invernali è stata messa a disposizione nei pacchetti di FIFA 23 Ultimate Team nella serata di ieri 23 dicembre e rimarrà nei pacchetti per una settimana intera, ossia fino alle 19:00 di. Questa prima parte della campagna prevede anche(87) ottenibile tramite una Sfida Creazione Rosa e(85) sbloccabile completando degli Obiettivi Giocatore.

Nel corso della campagna è possibile guadagnare fino a 25 Gettoni Scambi Jolly Invernali. Questi gettoni possono essere trovati in obiettivi selezionati come Festa primo proprietario, Stelle d'argento e in alcuni obiettivi Jolly invernali. Sono incluse anche delle Sfide Creazione Rosa selezionate, come le SCR rompicapo e Incontri principali. Dei gettoni bonus possono essere trovati anche nel negozio. Avete tempo fino al 13 gennaio per riscattate i Gettoni Jolly Invernali nel menu Sfide Creazione Rosa in cambio di premi, tra cui pacchetti, giocatori a scelta o il primo giocatore Jolly invernali.

Intanto, la comunità sta già fremendo per l'annuncio dei TOTY di FIFA 23, che dovrebbe avvenire entro la fine del mese di gennaio.