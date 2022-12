FIFA 23 Winter Wildcards: il Team 2 dei Jolly Invernali è disponibile in FUT 23

La campagna dei Jolly Invernali di FIFA 23 Ultimate Team è già arrivata alla sua seconda fase, che prevede il rilascio di una nuova selezione di carte speciali dedicate ai giocatori più in forma del momento. Scopriamo assieme il Team 2, appena arrivato all'interno dei pacchetti di FUT 23.

Prima un rapido ripasso dei rudimenti della campagna: gli oggetti giocatore Jolly Invernali, noti in lingua originale come Winter Wildcards, godono di una serie di aggiornamenti permanenti ispirati alle campagne del passato, presente o futuro di FUT. Il primo team, messo a disposizione venerdì socrso, vantava tra le sue fila giocatori come De Bruyne, Kanté e Chiellini, mentre il secondo vede come protagonisti il pallone d'oro Karim Benzema e altri campioni come Kimmich e Robertson. Ecco a voi l'elenco completo:

FIFA 23 Jolly Invernali | Team 2

Benzema 92

Kimmich 91

Robertson 89

Gabriel Jesus 89

Milinković-Savić 88

Varane 88

Boateng 87

Saint-Maximin 87

Wirtz 87

Weghorst 87

Amavi 87

Adama Traoré 86

Brahim 86

Moreno 85

Garrido 84

Programma scambi Jolly Invernali

Ai giocatori del Team 2 dei Jolly Invernali presenti nei pacchetti vanno ad aggiungersi Bailly (87), ottenibile tramite una Sfida Creazione Rosa, e Musa (86), offerto come ricompensa di un Obiettivo Giocatore.

Prosegue il Programma Scambi Jolly Invernali, grazie al quale è possibile trovare fino a 25 Gettoni Scambi Jolly Invernali in negozio, in obiettivi selezionati (come Festa primo proprietario, Stelle d'argento e in alcuni obiettivi Jolly invernali) e in Sfide Creazione Rosa selezionate (tra cui le SCR rompicapo e Incontri principali). Avete tempo fino al 13 gennaio 2023 per riscattate i Gettoni Jolly Invernali nel menu Sfide Creazione Rosa in cambio di premi, tra cui pacchetti, giocatori a scelta o il primo giocatore Jolly invernali.

Mentre cresce l'attesa per i TOTY di FUT 23, previsti per il mese di gennaio, FIFA 23 continua a vendere tantissimo, spinto dalla febbre dei mondiali e soprattutto dalle festività natalizie.