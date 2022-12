FIFA 23 World Cup, Fenomeni e Icone Team 3: le nuove squadre disponibili in FUT

Con l'inizio dei quarti di finale della FIFA World Cup, EA Sports ha ben pensato di arricchire ulteriormente la selezione di carte speciali disponibili nei pacchetti di FIFA 23 Ultimate Team lanciando la nuova squadra dei Fenomeni e la terza tornata delle Icone.

Fenomeni FIFA World Cup

I Fenomeni FIFA World Cup sono ex Stelle del Futuro che hanno realizzato i loro sogni a tempo di record, arrivando a debuttare sul palcoscenico della Coppa del Mondo in Qatar. Questa campagna, iniziata proprio oggi 9 dicembre, celebra la trasformazione di queste giovani promesse in stelle del firmamento mondiale.

Rafael Leão (Portogallo) - 91

Jude Bellingham (Inghilterra) - 90

Lautaro Martínez (Argentina) - 89

Pedri (Spagna) - 89

Bukayo Saka (Inghilterra) - 88

Achraf Hakimi (Marocco) - 87

Edouardo Camavinga (Francia) - 87

Giovani Reyna (USA) - 86

Mateo Gendouzi (Francia) - 86

Jules Koundé (Francia) - 86

Mikel Damsgaard (Danimarca) - 85

Daniel James (Galles) - 85

Thilo Kehrer (Germania) - 85

Ai giocatori sopraelencati seguirà una mini-release fissata per domenica 11 dicembre. Gli oggetti giocatore Fenomeni FIFA World Cup saranno disponibili nei pacchetti fino a venerdì 16 dicembre, appena due giorni prima della finale dei mondiali.

Icone FIFA World Cup - Team 3

Oggi 9 dicembre ha segnato anche il debutto del Team 3 delle Icone FIFA World Cup. Come gli Eroi della campagna, anche le Icone FIFA World Cup vanno a sostituire la loro versione base e media durante il periodo di disponibilità nei pacchetti. La valutazione Totale (TOT) delle Icone FIFA World Cup è una media tra la loro versione media e Prime. Tuttavia, in taluni casi, alcuni attributi, valutazioni mosse abilità e piede debole possono essere più elevati rispetto alla relativa versione Prime. Come per gli Eroi campagna, anche le Icone campagna possono apparire in pacchetti oro rari come quelli disponibili nelle Sfide Creazione Rosa aggiornamento o nei premi scambi FIFA World Cup.

Garrincha (Brasile) - 93

Lothar Matthäus (Germania) - 92

Kenny Dalglish (Scozia) - 91

Fabio Cannavaro (Italia) - 91

Gheorghe Hagi (Romania) - 90

Gary Winston Lineker (Inghilterra) - 90

Davor Šuker (Croazia) - 88

A proposito i FIFA World Cup, lo sapete che molti canali YouTube stanno trasmettendo delle partite dei mondiali simulate in FIFA 23 per acchiappare visualizzazioni?