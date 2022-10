FIFA 23 World Cup, nuovi leak: data di lancio e tutti i contenuti dell'espansione gratis

Dopo il clamoroso leak della modalità World Cup di FIFA 23 da parte di EA, il noto insider Tom Henderson riguadagna le pagine di Insider-Gaming per svelare quelle che, stando alle sue fonti, saranno le date di lancio e tutti i contenuti degli eventi legati all'espansione gratuita di FIFA 23 dedicata ai Mondiali.

A detta di Henderson e delle sue 'gole profonde' interne a Electronic Arts, l'evento della Coppa del Mondo in Qatar dovrebbe iniziare il 9 novembre con un apposito aggiornamento che interesserà tutti i possessori di FIFA 23. Dal 9 novembre al 3 gennaio 2023, gli utenti potranno ottenere gratuitamente nuove Carte FUT Leggendarie partecipando alle attività speciali proposte da EA Sports.

A partire dal 25 novembre, e fino al 2 dicembre, i giocatori dovrebbero accedere anche all'evento FIFA 23 FUT 'Road to World Cup', con 35 Icone FUT della Coppa del Mondo che saranno rese disponibili a cadenza regolare. Sulla scorta delle indicazioni offerteci da Henderson, a partire dal 2 dicembre dovrebbe esserci spazio anche per le "Store della Coppa del Mondo" di FIFA 23 FUT, con ulteriori attività da portare a termine entro il 9 dicembre per ottenere bonus e Carte FUT inedite. Le fonti anonime citate da Tom Henderson e dalla redazione di Insider-Gaming citano anche un quarto e ultimo evento a tema World Cup che dovrebbe partire il 9 dicembre.

In attesa di ricevere una conferma o smentita ufficiale da parte di EA, vi lasciamo in compagnia della nostra guida con trucchi di FIFA 23 Ultimate Team per creare una squadra vincente.