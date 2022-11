FIFA 23 World Cup Qatar: carte Gratis per tutti, ecco come e quando riscattarle

Oggi ha ufficialmente debuttato l'update gratis FIFA World Cup Qatar 2022 di FIFA 23 e, per invogliare i giocatori a scendere in campo, EA Sports ha preparato una serie di incentivi sotto forma di carte gratis. Ecco cosa spetta a tutti coloro che giocheranno nelle prossime settimane.

Tutti coloro che giocheranno a FIFA 23 entro il 3 gennaio 2023 otterranno una carta a scelta tra un'Icona e un Eroe (in prestito per 7 partite di FIFA Ultimate Team), e una specialissima carta FIFA World Cup History Makers non scambiabile della stessa nazionalità, la quale riceverà ben due boost: uno a gennaio e un altro a febbraio. Curiosi di scoprire chi sono gli History Makers di FIFA 23 World Cup? Eccovi serviti.

FIFA World Cup History Makers

Zinedine Zidane e Kylian Mbappé - Francia

Robin van Persie e Virgil van Dijk - Olanda

Diego Forlán e Federico Valverde - Uruguay

Luís Figo e João Félix - Portogallo

David Beckham e Jude Bellingham - Inghilterra

Rudi Voller e Kai Havertz - Germania

Clint Dempsey e Christian Pulisic - USA

Xabi Alonso e Pedri - Spagna

Hidetoshi Nakata e Wataru Endo - Giappone

Michael Essien e Jordan Ayew - Ghana

Rafael Márquez e Raúl Jiménez - Messico

Saeed Al Owairan e Salem Al Dawsari - Arabia Saudita

Le carte History Makers (nate per celebrare i giocatori che potrebbero avere un ruolo di primo piano ai mondiali di Qatar 2022) saranno disponibili per gli utenti PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC via Origin/EA App, Epic Games Store e Steam. Sono escluse dall'iniziativa le versioni di prova di FIFA 23, come la Trial Versione dell'EA App, e i log-in attraverso le Web e Companion App di FIFA 23. Il pack History Makers verrà consegnato ai giocatori idonei tra il 23 dicembre 2022 e il 3 gennaio 2023. I due boost per gli History Makers sono invece attesi per il 13 gennaio 2023 e per il 14 febbraio 2023. Per maggiori dettagli potete visitare la pagina ufficiale di FIFA World Cup History Maker.