FIFA 23 World Cup: quando esce l'aggiornamento gratis dei Mondiali e quali squadre ci sono

I Mondiali di Calcio stanno per tornare e FIFA 23 si prepara ad ospitare la nuova competizione grazie alla modalità World Cup che permetterà così di giocare con le squadre che stanno partecipando al mondiale FIFA in Qatar e alla Women's World Cup in Australia e Nuova Zelanda.

FIFA 23 World Cup esce il 9 novembre 2022, in leggero anticipo rispetto al kickoff dell'evento, con la prima partita inaugurale fissata per il 20 novembre. La modalità Mondiali FIFA 23 è disponibile su PS5, PC, Xbox One, PS4 e Xbox Series X/S ma non su Nintendo Switch, l'aggiornamento è gratis su tutte le piattaforme.

FIFA 23 World Cup tutte le squadre

Gruppo A: Qatar, Ecuador, Senegal, Olanda

Gruppo B: Inghilterra, Iran, USA, Galles

Gruppo C: Argentina, Arabia Saudita, Messico, Polonia

Gruppo D: Francia, Australia, Danimarca, Tunisia

Gruppo E: Spagna, Costa Rica, Germania, Giappone

Gruppo F: Belgio, Canada, Marocco, Croazia

Gruppo G: Brasile, Serbia, Svizzera, Camerun

Gruppo H: Portogallo, Ghana, Uruguay, Corea del Sud

Le nazionali della modalità Coppa del Mondo sono 32 tra cui Spagna, Brasile, Portogallo, Francia, Messico e Giappone, a partire dal 21 novembre 2022 Electronic Arts pubblicherà una serie di aggiornamenti gratis per rispecchiare l'esatto andamento reale del torneo. Sono previsti aggiornamenti anche per FIFA 23 Ultimate Team, con carte speciali ed eventi a tema.