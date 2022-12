FIFA 23 World Cup Stories: Van Dijk, Bale e Cavani nel nuovo team celebrativo dei mondiali

Con la fase ad eliminazione diretta pronta a prendere il via - si parte oggi 3 dicembre con Olanda-USA e Argentina-Australia - EA Sports ha ben pensato di lanciare nei pacchetti di FIFA 23 Ultimate Team un'altra squadra celebrativa dei Mondiali di Calcio del Qatar 2022. Ecco a voi FIFA World Cup Stories!

Nel team di FIFA World Cup Stories prendono posto i calciatori che si sono distinti nella fase a gruppi, offrendo un contributo decisivo al loro paese (anche se la loro squadra alla fine non si è qualificata) o segnando il gol decisivo in una delle partite della Coppa del Mondo, il palcoscenico più prestigioso di tutti.

FUT 23: World Cup Stories

CB: Virgil van Dijk (Liverpool e Olanda) - 92

RW: Gareth Bale (LAFC e Galles) - 91

CAM: Bruno Fernandes (Manchester United e Portogallo) - 90

ST: Marco Asensio (Real Madrid e Spagna) - 89

LW: Marcus Rashford (Manchester United e Inghilterra) - 88

CAM: Leroy Sane (Bayern Monaco e Germania) - 88

ST: Edinson Cavani (Valencia e Uruguay) - 88

LW: Alphonso Davies (Bayern Monaco e Canada) - 87

CB: Simon Kjaer (Milan e Danimarca) - 86

CM: Adrien Rabiot (Juventus e Francia) - 86

CDM: Axel Witsel (Atletico Madrid e Belgio) - 85

CM: Lovro Majer (Rennes e Croazia) - 85

Gli oggetti giocatore FIFA World Cup Stories sono già disponibili nei pacchetti, dove rimarranno per un periodo limitato, ossia fino al 9 dicembre, mentre domani 4 dicembre è prevista una mini-release. Le campagna a supporto della Coppa del Mondo comprendono anche il lancio della Squadra 2 delle Icone FIFA World Cup, con nuovi grandi campioni del passato come Baggio, Eto'o, Casillas, Roberto Carlos, Shevchenko, Blanc ed Hernandez disponibili in FUT 23.

EA Sports ricorda inoltre che con l'inizio delle fasi a eliminazione diretta potrete anche aggiungere nuovi giocatori alla vostra rosa tramite le Sfide Creazione Rosa e gli Obiettivi. Saranno comprese SBC Showdown per partite a eliminazione diretta selezionate che metteranno due squadre l'una contro l'altra per avere la possibilità di ottenere un aumento delle valutazioni.

Giò che ci siamo, vi ricordiamo pure che recentemente è stato lancio il Title Update 5 di FIFA 23, che tra le altre cose ha ridotto l'efficacia del passaggio filtrante con pallonetto guidato.