FIFA 23 arriverà su Xbox Game Pass e PlayStation Plus al lancio?

FIFA 23, il nuovo capitolo della saga calcistica targata Electronic Arts, arriverà il 30 settembre 2022 su Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 e in versione Legacy Edition su Nintendo Switch. Con i sempre più diffusi servizi in abbonamento qualcuno potrebbe chiedersi se il gioco arriverà anche su Xbox Game Pass e PlayStation Plus al lancio, ma è così?

Sfortunatamente no, FIFA 23 non sarà giocabile 'gratuitamente' già al day one né con gli abbonamenti a PlayStation Plus Extra e Premium, né con quelli relativi al Game Pass. Tuttavia, nel pacchetto Ultimate del servizio proposto da Microsoft è incluso anche EA Play, servizio comprendente un vasto catalogo di titoli pubblicati dall'azienda americana: questo significa che nel corso del prossimo anno anche FIFA 23 potrebbe aggiungersi all'elenco dei giochi scaricabili, come accaduto con FIFA 22.

Sempre in merito al nuovo gioco sportivo, è stato annunciato che FIFA 23 avrà la Juventus in esclusiva, con tanto di maglie, stadio e kit ufficiali della società: la squadra torinese torna perciò sui campi di FIFA dopo ben tre anni di latitanza, con una partnership al completo. EA ha da poco alzato il sipario sulla nuova tappa del simulatore calcistico, ma gli appassionati sono già pieni di domande: ad esempio, ci sarà il calcio femminile in FIFA 23?