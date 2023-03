FIFA 25 e oltre, Gianni Infantino nella bufera: li conosce davvero i videogiochi?

In occasione della sua rielezione come Presidente della FIFA, carica che manterrà fino al 2027, Gianni Infantino ha ribadito che la federazione calcistica internazionale continuerà a realizzare dei videogiochi di calcio, anche senza EA Sports. Le due realtà, ricordiamo, non hanno rinnovato i loro accordi e hanno scelto di seguire strade diverse.

Alla fine di quest'anno, dunque, non avremo un nuovo gioco di EA Sports con marchio FIFA, bensì un nuovo titolo chiamato EA Sports FC, i cui contenuti, in mancanza della licenza ufficiale della federazione, sono ancora tutti da scoprire. Infantino, dal canto suo, ha confermato che la FIFA continuerà a realizzare dei videogiochi con altri partner di sviluppo, lasciando intendere che il primo ad arrivare sul mercato sarà FIFA 25, presumibilmente alla fine del 2024, seguito poi da FIFA 26, FIFA 27 e così via.

Più giochi di calcio per gli appassionati dunque, tuttavia le parole di Infantino hanno fatto storcere il naso a molti poiché sembrano palesare una scarsa conoscenza della materia. Il Presidente rieletto della FIFA si è infatti riferito ai videogiochi chiamandoli "e-game", una definizione che non fa affatto parte del vocabolario di un appassionato. Non hanno riscosso successo neppure le parole che ha utilizzato per descrivere il pubblico di destinazione dei nuovi giochi della FIFA. Secondo Infantino, infatti, "FIFA 25, 26, 27 e così via saranno sempre i migliori e-game per ogni ragazza o ragazzo", in originale "girl or boy", come se i videogiochi fossero un affare solamente per i giovanissimi.

Le parole scelte da Infantino hanno generato un misto di perplessità, ilarità e preoccupazione, con un utente che le ha catalogate come un'ulteriore prova che i ricchi esecutivi "non comprenderanno mai i videogiochi".