Da FIFA '94 a FIFA 23, l'evoluzione delle cover: da Maldini a Mbappé, passando per Messi

Mancano ormai poche settimane al lancio di FIFA 23, l'ultimo capitolo del simulatore calcistico di Electronic Arts prima del passaggio a EA Sports FC. Da FIFA International Soccer '94 a FIFA 23, l'evoluzione grafica e ludica del gioco di calcio targato EA Sports ha coinvolto anche le copertine.

Partiamo allora proprio da quell'International Soccer '94 che ha dato ufficialmente inizio all'epopea calcistica di Electronic Arts: lanciato il 15 dicembre del 1993, il titolo sviluppato da Extended Play Productions vide campeggiare in copertina il duo rappresentato dall'allora centrocampista della Sampdoria David Platt e Piotr Świerczewski del Saint-Étienne impegnati in una partita tra Inghilterra e Polonia con le rispettive rappresentative nazionali.

Negli anni successivi, la crescita della popolarità di FIFA tra gli appassionati di videogiochi di calcio è andata di pari passo con la progressiva "istituzionalizzazione del brand", con l'adozione di loghi, design e interfacce grafiche divenute iconiche per milioni di fan. Una tappa fondamentale di questo percorso di sviluppo intrapreso da EA Sports è rappresentata da FIFA Road to World Cup '98, un vero e proprio classico che, nella sua versione italiana, ha visto campeggiare in copertina il leggendario difensore del Milan e della Nazionale Italiana Paolo Maldini.

Negli ultimi vent'anni, con la definitiva consacrazione di FIFA, il brand calcistico di Electronic Arts ha visto avvicendarsi diversi campioni in copertina, con Ronaldinho, Wayne Rooney, Messi e Cristiano Ronaldo protagonisti di "mini-cicli" come quello inaugurato nel 2020 (e non ancora concluso) da Kylian Mbappé. In calce alla galleria trovate perciò tutte le copertine internazionali (e, in taluni casi, delle versioni italiane) dei capitoli di FIFA lanciati da EA Sports dal 1993 ad oggi: fateci sapere con un commento a quale videogioco della serie calcistica di Electronic Arts siete maggiormente legati.