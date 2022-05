FIFA cambia nome, è ufficiale. Ecco come si chiamerà il gioco di calcio EA dal 2023

Da tempo si parlava della possibilità di un cambio di nome per la serie FIFA e quelli che fino ad oggi erano rumor e indiscrezioni sono diventate realtà. Electronic Arts ha infatti annunciato un cambio di nome per il suo gioco di calcio a partire dal 2023.

EA Sports abbandona così lo storico marchio FIFA per adottare una nuova denominazione, a partire dal prossimo anno il gioco sarà conosciuto come EA Sports FC, nome che riflette le ambizioni globali di EA e la volontà di espandere ulteriormente il franchise abbracciando un pubblico sempre più ampio e appassionato. La compagnia ha confermato la collaborazione con oltre 300 aziende partner del mondo dello sport (tra cui UEFA, Premier League, LaLiga, Bundesliga e Nike) e dell'intrattenimento per dare vita "al più grande club di calcio del mondo."

Il nuovo nome trova terreno fertile anche per quanto riguarda il gioco competitivo e gli eSport. "La nostra visione per EA Sports FC è quella di creare il più grande e più impattante club di calcio nel mondo, all'epicentro del fandom calcistico", ha dichiarato Andrew Wilson, CEO di Electronic Arts. "Per quasi 30 anni, abbiamo costruito la più grande comunità calcistica del mondo - con centinaia di milioni di giocatori, migliaia di atleti partner e centinaia di leghe, federazioni e squadre. EA Sports FC sarà il club per ciascuno di loro, e per gli appassionati di calcio di tutto il mondo".



Per quanto riguarda le licenze, EA conferma la presenza di 19.000 atleti provenienti da 700 squadre, 100 stadi e oltre 30 campionati di tutto il mondo. EA Sports FC farà il suo debutto nel 2023 e durante l'estate del prossimo anno il publisher svelerà maggiori dettagli suo suo ambizioso progetto, nel frattempo EA Sports conferma che quest'autunno uscirà "il più grande e più espansivo EA Sports FIFA di sempre", maggiori dettagli sul gioco sono attesi più avanti.