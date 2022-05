FIFA cambia nome e diventa EA Sports FC: quali licenze ci saranno?

L'attesa (e ampiamente pronosticata) fine del matrimonio tra FIFA ed Electronic Arts si concretizza con l'annuncio ufficiale del cambio di nome dei videogiochi FIFA dal 2023. Al netto del divorzio con il principale organo calcistico mondiale, il nuovo EA Sports FC vanterà tantissime licenze.

Il nuovo corso che Electronic Arts inaugurerà dal prossimo anno con l'abbandono della partnership con FIFA e il rebrand della serie in EA Sports FC si baserà sulle solide fondamenta rappresentate dagli accordi di licenza stipulati in questi decenni dal publisher statunitense con i club, le federazioni nazionali e le competizioni internazionali più blasonate.

A darne conferma è lo stesso CEO di EA, Andrew Wilson, nel sottolineare come "EA Sports continua la collaborazione con oltre 300 Licensing Partners in tutto il mondo dello sport per costruire il più grande club videoludico di calcio del mondo".

Grazie a questa enorme rete di partnership, l'esperienza ludica e contenutistica di EA Sports FC sarà ricca di IP e licenze. Tra le esclusive più importanti di EA Sports FC ci saranno ad esempio la UEFA Champions League, la UEFA Europa League e la coppa CONMEBOL Libertadores. Non meno importanti sono poi le licenze esclusive sulla Premier League inglese, la Bundesliga tedesca, LaLiga spagnola, l'MLS americana e la Serie A italiana, oltre a tantissime altre IP "licenziate" tra squadre di club, nazionali, stadi e competizioni europee e internazionali.

Maggiori dettagli sul gameplay, sui contenuti e, quindi, anche sulle licenze di EA Sports FC verranno condivisi da EA nell'estate del 2023.