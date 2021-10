FIFA cambia nome? Electronic Arts registra il marchio EA Sports FC

Nell'ambito di un comunicato stampa inviato la scorsa settimana per celebrare il successo di FIFA 22, EA Sports ha avanzato l'idea di un cambio di nome per la sua serie calcistica: "Stiamo valutando l'idea di rinominare i nostri giochi di calcio. Stiamo quindi rivalutando i nostri diritti per il nome con FIFA, che sono separati da tutti gli altri".

Nel solco di questi dichiarazioni va oggi ad inserirsi uno sviluppo importante. Il cambio di nome potrebbe avvenire davvero ed essere anche più vicino di quanto immaginavamo: il colosso americano ha appena depositato il marchio EA Sports FC presso due differenti agenzie, ossia l'European Union Intellectual Property Office e l'Intellectual Proterty Office nel Regno Unito. Si tratterebbe di una rivoluzione incredibile, che avverrebbe a quasi trent'anni dalla nascita della serie (avvenuta nel 1993 con FIFA International Soccer) e che non andrebbe ad intaccare le partnership con le squadre e le licenze di campionati, stadi e tutti il resto, gestite separatamente.

Ci teniamo a precisare che, nonostante l'avvistamento del marchio, EA Sports non ha ancora effettuato un annuncio ufficiale. Che il prossimo capitolo della serie sia destinato a chiamarsi EA Sports FC 23? Nel frattempo, vi ricordiamo che potete acquistare FIFA 22 in edizione next-gen su PlayStation 5, Xbox Series X|S e Google Stadia, in versione old-gen su PS4, Xbox One e PC, e in edizione legacy su Nintendo Switch.