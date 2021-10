FIFA cambierà nome in EA Sports FC? Cosa succederà alle licenze di squadre e calciatori

Da qualche giorno non si parla d'altro, Electronic Arts potrebbe cambiare nome a FIFA e proprio nelle scorse ore la compagnia ha registrato il marchio EA Sports FC dando adito ad una serie di speculazioni sull'effettivo cambio di denominazione del gioco di calcio più venduto al mondo.

Electronic Arts dal canto suo ha ribadito di essere aperta a questa ipotesi e di essere al lavoro per valutare la situazione, come riferito da Daniel Ahmad l'accordo tra EA Sports e FIFA scadrà a dicembre 2022, la compagnia ha quindi solamente pochi mesi di tempo per decidere come muoversi dal momento che il prossimo gioco della serie uscirà tra settembre e ottobre del prossimo anno e tutto dovrà essere pronto in primavera per iniziare la campagna marketing.

EA ha rinnovato la licenza FIFA nel 2013 e il contratto decennale sta per terminare, c'è da dire che senza l'agguerrita concorrenza di PES Electronic Arts potrebbe non avere un valido motivo per rinnovare l'accordo, considerando inoltre che i diritti di squadre e atleti sono separati dalla licenza FIFA. Questo vuol dire che EA Sports perderebbe nel peggiore dei casi la possibilità di utilizzare il brand FIFA nel nome del gioco e non potrebbe riprodurre in-game le competizioni ufficiali organizzate dalla federazione, mentre i diritti di squadre, stadi e club sono gestiti in maniera separata e indipendente.



Un cambio di denominazione per un franchise affermato rappresenta certamente un rischio (come nel caso di PES prima diventato eFootball PES e poi solamente e Football) ma avrebbe senso nell'ottica di un rebranding del prodotto. Secondo Ahmad, EA potrebbe aver reso pubblica la vicenda come parte di una strategia ben precisa per riuscire ad intavolare trattative più favorevoli con la FIFA ma si tratta solamente di speculazioni e dunque vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni.