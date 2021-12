FIFA e COD conquistano il Natale, ma EA è il publisher più vincente dal 1984: i dati UK

Mentre FIFA 22 e Call of Duty: Vanguard dominano la classifica UK, una interessante analisi statistica rivela una particolare predilezione per i due brand da parte dei videogiocatori britannici.

Grazie ai dati raccolti da GFK, è stato infatti ricostruito l'andamento del mercato videoludico UK nel periodo natalizio, per tutti gli anni compresi tra 1984 e 2021. Dai dati offerti - che potete visionare direttamente in calce a questa news -, è emersa una affermazione notevole per le serie di FIFA e Call of Duty. Entrambe possono infatti vantare la medaglia d'oro per ben nove Natali.

Nonostante questo pareggio, è però Electronic Arts a risultare il publisher più vincente nell'inverno della Gran Bretagna. Oltre ai successi ottenuti con i vari capitoli del simulatore calcistico, negli anni EA ha infatti potuto contare anche sul grande apprezzamento del pubblico britannico per titoli quali Harry Potter e la Pietra Filosofale, Medal of Honor: Rising Sun, Need for Speed: Underground 2 e Need for Speed: Most Wanted.



A fronte del grande successo riscosso al momento dalla console ibrida del colosso di Kyoto, con Nintendo Switch risultata la console più venduta al Black Friday in UK, è invece interessante notare come raramente Nintendo sia riuscita ad aggiudicarsi il primo gradino del podio in Gran Bretagna. Secondo i dati GFK, nello specifico, ciò sarebbe accaduto solamente con il Natale del 1998, che vide il trionfo assoluto di The Legend of Zelda: Ocarina of Time.