FIFA: cosa vuol dire la sigla IF in FUT Ultimate Team?

La modalità Ultimate Team di FIFA ha continuato ad evolversi nel corso degli anni, riuscendo ad appassionare una fetta sempre maggiore di pubblico fino ad arrivare a diventare quella oggi è a tutti gli effetti la modalità più giocata e richiesta di FIFA da parte degli appassionati della calcistica firmata Electronic Arts.

Questa particolarissima modalità multigiocatore online permette ai videogiocatori di costruire la squadra di calcio dei propri sogni acquistando le carte dei propri giocatori preferiti per poi farli scendere in campo all'interno di numerose competizioni contro altri videogiocatori online.

Intorno al sistema delle carte ruota l’intero ecosistema della modalità FIFA Ultimate Team: gli utenti del gioco potranno acquistarle tramite aste, trovarle all’interno dei pacchetti ottenibili con crediti in-game o denaro reale, oppure ottenerle come ricompensa per il completamento di alcune sfide e obiettivi. Garantito inoltre un afflusso costante di nuove carte all’interno di FUT che permettono di variare anche di molto le proprie squadre durante l’anno.



EA ha studiato un sistema che prevede di assegnare diversi tipi di upgrade e modifiche alle carte di quei giocatori che sfoggiano prestazioni di grande qualità durante la loro stagione nel calcio reale. Ecco dunque nascere, tra le altre, le carte di tipo IF, acronimo che significa In Forma ed identifica tutte le carte potenziate - tipicamente di colore nero - dei giocatori che vengono considerati come i migliori dell’ultima settimana calcistica, raggruppati all'interno della cosiddetta Squadra della Settimana: questo tipo di carte riceve solitamente un miglioramento di tutte le statistiche (overall compreso) di uno o due punti, cumulabili per ogni versione In Forma successiva di quello stesso giocatore. Per questo motivo le carte In Forma rappresentano un miglioramento complessivo importante rispetto alle carte base corrispondenti. Sono di conseguenza molto più difficili da trovare all’interno dei pacchetti e vengono vendute a prezzi sostanzialmente più elevati rispetto alle loro versioni base.

Per avere una panoramica migliore di quello di cui stiamo parlando potete dare un'occhiata all'ultimo Team of the Week disponibile in FIFA 21, al termine dell'ultima giornata della scorsa stagione calcistica.