FIFA eClub World Cup: il "rage quit" di un giocatore nel main stage di Amsterdam

Il due volte campione della Coppa del Mondo FIFA, Ethan 'DrErhano' Kayman, durante il match di qualificazione del torneo PS4 contro Ilyamitkin ha improvvisamente deciso che ne aveva abbastanza ed è andato di “rage quit”, abbandonando lo stage.

L'incidente è avvenuto nei turni di qualificazione per la eWorld Cup FIFA che si stanno tenendo ad Amsterdam.

Molto raramente si assiste a queste scene nel corso di un evento con giocatori professionisti. DrErhano si trovava in svantaggio di un solo gol nella partita che stava disputando quando ha deciso sorprendentemente di uscire di scena in modo plateale.

Certo, il linguaggio del corpo suggeriva già tutta la sua frustrazione. Sprofondato sulla sedia e con un atteggiamento quasi schifato, il ragazzo sembrava già essersi arreso. Poi è subentrato il nervosismo. Il ragazzo infatti si trovava in svantaggio nella serie di due gol, erano all'ottantesimo minuto dell'ultima partita e DrErhano doveva fare i conti con un'espulsione.

I fan hanno reagito all'uscita di scena del campione con emozioni contrastanti: alcuni si sono dimostrati comprensivi. Gli organizzatori, invece, non sono stati per nulla contenti della reazione e hanno deciso di applicare alla lettera il regolamento che vieta tale comportamento. DrErhano è stato dunque squalificato per tutta la durata dell'evento (che qualche giorno fa ha visto qualificarsi per il torneo Xbox One il nostro Fabio Denuzzo).