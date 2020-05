FIFA, al via la prima edizione della BESTA eCUP: quale sarà l'agenzia più forte d'Italia?

L'unconventional agency NOku, in collaborazione con Everyeye.it e Talks Media, annuncia la prima competizione tra agenzie di comunicazione d’Italia. Addio ai soliti award per le campagne creative o di social media e digital pr, siamo di fronte a un’effettiva e tangibile sfida sul campo. Faccia a faccia, ma con FIFA, alla PlayStation.

L'iniziativa nasce con l’obiettivo di coinvolgere il mondo del marketing e della comunicazione nella campagna di raccolta fondi a supporto della lotta al Covid-19 (tutto il ricavato delle iscrizioni verrà devoluto alla Croce Rossa Italiana) e allo stesso tempo, con l’intento di unire le aziende del settore, normalmente in competizione tra gare e dead line, con una semplice idea che potesse in qualche modo alleviare il periodo di quarantena dei tantissimi addetti ai lavori che quotidianamente danno il loro contributo alla causa. Ogni azienda avrà un rappresentante del team con l’onore e l’onere di difenderne i colori e la faccia. Da casa, comodamente seduto sul divano. Gli stadi di calcio di tutto il pianeta, strapieni di fan esagitati, accoglieranno match al cardiopalma con il videogame di calcio per eccellenza: FIFA 20. L'appuntamento è online. Non serve altro se non la console e la voglia di vincere.

Un torneo come non si era mai visto: la BESTA eCUP promette, infatti, di essere una gara autentica, ma per la prima volta senza brief, per decretare l’agenzia realmente più forte dello Stivale. Everyeye.it, portale numero uno in Italia per l’informazione entertainment con oltre 11 milioni di utenti unici mensili, ha da subito sposato il progetto e in qualità di media partner gli riserverà ampio spazio editoriale tramite contenuti specifici, oltre a trasmettere in streaming sul proprio canale Twitch (che ha recentemente tagliato il traguardo dei 60.000 iscritti) i match principali. Un apporto concreto che garantirà la necessaria visibilità all'iniziativa. Tra le tante agenzie coinvolte, hanno già confermato la loro partecipazione al torneo Jack Magma, Leviathan, Rewave, Pro Web Consulting, Hellodì, Laboratorio Comunicazione.

Calcio d’inizio fissato per l’11 maggio. Le iscrizioni si chiuderanno giovedì 7 maggio. Per tutte le informazioni del caso bastano pochi click su BESTA-eCup.com o sul profilo Instagram BESTA eCUP. Che vinca il migliore!